Astro de 'Duna', Timothée Chalamet canta como Bob Dylan em novas imagens do filme sobre o cantor

A cinebiografia de Bob Dylan mal foi lançada e já está dando o que falar. Dirigida por James Mangold – o mesmo de Indiana Jones e a Relíquia do Destino – “A Complete Unknown” traz um dos maiores astros de cinema da atualidade, Timothée Chalamet, interpretando o lendário músico americano, compositor de letras que atravessam gerações.

Novas imagens revelam Chalamet (Duna) cantando como o compositor durantes filmagens em Nova Jersey (EUA). Nelas, Timothée aparece ao lado da atriz Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), intérprete da cantora Joan Baez no longa. As informações são da Rolling Stone.

O post foi compartilhado no perfil do Indiewire – site de opinião a respeito da indústria cinematográfica, direcionado a filmes independentes – do X (antigo Twitter).

Assista abaixo:

Timothée Chalamet, as Bob Dylan, and Monica Barbaro, as Joan Baez, were spotted filming a scene together yesterday in New Jersey for James Mangold’s upcoming biopic.



More about the film: https://t.co/rTVnIiGika pic.twitter.com/JSX4ZFcPUb — IndieWire (@IndieWire) April 16, 2024

O elenco do filme, ainda sem data de estreia confirmada, conta também com Edward Norton (Asteroid City), Elle Fanning (The Great), Scoot McNairy (Speak No Evil), Boyd Holbrook (Sandman) e Dan Fogler (Animais Fantásticos e Onde Habitam).

Alterações

Originalmente, o longa-metragem se chamaria “Going Electric”, mas o título foi trocado pela letra de “Like a Rolling Stone”, uma das mais famosas canções de Dylan.

A produção estava programada para começar em agosto de 2023, mas as greves em Hollywood adiaram as filmagens.