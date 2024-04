Irmã de Mani Reggo posta mensagem misteriosa e deixa de seguir Davi após rumor de separação

Davi Brito, vencedor do BBB 24, e sua namorada, Mani Reggo, aparentemente estão se separando. O jornalista Luiz Bacci noticiou, em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (19), que o casal decidiu encerrar o relacionamento depois de uma discussão ocorrida entre eles na última quinta-feira (18). Fabiana Reggo, irmã de Mani, deu brecha para que os boatos continuassem se espalhando.

Na sexta-feira (19), Fabi compartilhou uma postagem enigmática em seu Instagram. "Você merece bem mais do que o mínimo que alguém pode dar". Os seguidores de Davi rapidamente associaram esse comentário como uma alfinetada ao baiano.

Veja também Zoeira Davi deixa o BBB com patrimônio de R$ 700 mil em carros; ao entrar, dirigia Gol de R$ 19 mil Zoeira Davi, do BBB 24, se separa de Mani Reggo e contrata defesa para divisão de prêmio, diz jornalista

A suspeita sobre o story da irmã de Mani aumentou quando se notou que Fabiana havia parado de seguir Davi nas redes sociais. Embora ainda siga os fã-clubes do campeão, ela não está mais associada ao perfil pessoal dele.

Enquanto Mani ainda não se pronunciou sobre os boatos, o vencedor do reality show se mostrou enfurecido, nesta sexta-feira (19), durante uma live em seu Instagram. Ele, então, foi categórico: "Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia, vai procurar outro assunto. Tá bom? Uma boa noite a todos vocês”.

Em outro momento, o baiano agradeceu aos fãs que contribuíram para a sua vitória no BBB e apontou que não existe ninguém melhor do que ele mesmo para cuidar de sua vida: "A minha vida eu resolvo e não preciso de ninguém para resolver ela por mim”.

Exposição

Quem expôs a possível separação entre os dois foi o jornalista da Record TV Luiz Bacci. Em seu Instagram, o jornalista chegou a pontuar que o baiano havia contratado advogados para cuidarem da separação.

"A informação é de que foi uma conversa muito tensa, onde Mani tentou dar a visão dela para o Davi sobre toda a situação: relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa. […] Davi já teria contratado advogados que cuidariam dessa separação e, inclusive, estaria disposto a dividir o prêmio do Big Brother Brasil com a Mani, os quase R$ 4 milhões”, enfatizou.