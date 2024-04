Davi deixa o BBB com patrimônio de R$ 700 mil em carros; ao entrar, dirigia Gol de R$ 19 mil

Grande campeão do BBB 24, Davi Brito levou o prêmio final do reality show e é o novo milionário do momento, acumulando a quantia de R$ 2,92 milhões, a maior já paga na história do Big Brother Brasil. Além da conta polpuda, o baiano saiu da casa com cerca de R$ 700 mil em prêmios, acumulados antes mesmo da final.

O jovem ganhou o novo Chevrolet Trailblazer, avaliado em cerca de R$ 370 mil e o Chevrolet S10, que custa cerca de R$ 300 mil.

Os veículos conquistados pelo vencedor são um grande upgrade com relação aos automóveis que possuía antes do programa. Lembrando que Davi fez um post em seu perfil do Instagram, no fim de 2023, com a legenda "minhas conquistas", indicando a compra de um carro e de uma motocicleta.

Nessa publicação, ele colocou a foto de um Volkswagen Gol 1.0 2008, com preço médio avaliado em R$ 19.280 segundo a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), e de uma moto Honda XRE 300, que pode valer até R$ 16 mil.

Os carros conquistados

Apesar de ter iniciado a pré-venda no site oficial, poucos detalhes foram divulgados sobre a Chevrolet S10 2025 além do preço, alguns dos equipamentos e a nova potência do motor. Por dentro, o painel apresenta um cluster digital e uma tela multimídia de 11 polegadas.

Na parte mecânica, o destaque é o motor 2.8 turbodiesel Duramax, agora com 207 cv de potência e torque de 52 kgf.m, em comparação aos 51 kgf.m anteriores. O novo câmbio é automático de oito marchas, substituindo o anterior de seis.

Já a Trailblazer 2025 é essencialmente a versão SUV da S10, que ele já tinha ganho anteriormente. Mantém a mesma frente, painel e motor. A diferença está na cabine fechada e na capacidade para até sete pessoas.