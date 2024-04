Após anúncio de separação, Belo chora em show e desabafa: ‘Momento difícil’

O cantor Belo, 49, não segurou a emoção durante um show do grupo Soweto desta sexta-feira (19), no Rio de Janeiro. No meio do refrão de “Reinventar”, música que fala sobre términos, saudade e recomeço, ele levou as mãos ao rosto e chorou, visivelmente abalado.

Após a apresentação, o artista desabafou e disse, em entrevista ao canal Multishow, estar passando por “um momento difícil”. “É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil”, explicou.

Belo ainda admitiu que compareceu ao show, que faz parte da turnê de comemoração dos 30 anos do grupo Soweto, apenas pelo compromisso com seu trabalho.

"Estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando", pontuou.

As imagens e o desabafo do cantor repercutiram nas redes sociais, com fãs lamentando a separação do pagodeiro e da modelo Gracyanne Barbosa, que ocorreu há cerca de oito meses, mas foi divulgada apenas nesta semana.

Gracyanne admitiu, em entrevista ao portal Leo Dias, ter se relacionado com seu personal trainer antes de finalizar o processo de separação com Belo, fato do qual diz se arrepender.