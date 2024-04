O fim do relacionamento de Belo e Gracyanne deixou todos surpresos na internet, nessa quinta-feira (18), mas os fãs da modelo Viviane Araújo, ex do artista, não deixaram o assunto passar batido e lembraram do antigo casamento deles. Agora, com a separação, boatos de um caso extraconjugal de Gracyanne vieram à tona, mas, no último término, o nome de Belo que era citado quando o assunto era traição.

Belo e Gracyanne estavam juntos há pouco mais de 15 anos e um dos motivos do fim seria o envolvimento dela com o personal trainer Gilson Oliveira.

Mas o início da relação entre Belo e Gracyanne também não foi nada tranquilo. Na época, os boatos eram de que ela foi a pivô da separação entre o então líder do Soweto e Viviane Araújo, com quem Belo permaneceu por nove anos.

Traições

Viviane até citou os casos de Belo durante uma entrevista em 2019 e chegou a mandar mensagem para Gracyanne quando recebeu a notícia de que a musa fitness torcia para ela no Carnaval de 2019. "Eu não fiz nada contra ela. Quem fez foi ela, não eu. Então ela tem que falar isso, entendeu? Sabe aquele ditado, 'quem bate, esquece, quem apanha não'?", comentou.

Anos antes, em 2012, a também atriz já havia citado outras traições do artista durante conversa no reality 'A Fazenda', da RecordTV. Ela também citou o descontrole financeiro do ex, comentando como tudo contribuiu para o término.

Legenda: Viviane Araújo foi casada com Belo durante nove anos, mas o casamento se encerrou com especulações de traição Foto: reprodução/Instagram

"Nem tudo que reluz é ouro. Se ele ganha 100 mil, quer comprar um carro de R$ 200 mil. O Belo é assim, sabe, uma pessoa que jurava ajoelhado que te amava, era louco por você, e daqui a pouco estava para outra", começou ela no relato.

Logo depois, Viviane explicou como descobriu uma das traições. "A primeira que eu soube, ele foi e me traiu com uma menina aqui de São Paulo. Ela viajava com ele como se fosse namorada. Não escondia de ninguém. Levava para as festas, quando tinha show para fora ele levava. Ela ia de primeira dama. Pagava flat em São Paulo, carro. Aí eu recebi uma carta anônima e comecei a ligar um fato no outro. Telefones, recado, entendeu? Aí a casa caiu, a gente quebrou o pau", revelou.

Em contrapartida, Gracyanne também falou de como os rumores acabaram afetando-a com o passar dos anos. Ela contou que teve o psicológico abalado, ficando "chateada e com medo".

"Na ocasião, a gente não tinha rede social para se defender, então era muito difícil. Foi um susto! Passei por várias situações bem complicadas de fãs que não aceitavam. Belo nunca demonstrou chateação por conta da situação. Eu sofria mais porque era mais atacada, e ele não deixava eu me sentir sozinha", disse, durante entrevista ao jornal Extra.