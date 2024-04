Gracyanne revela que viveu romance com outro após se separar de Belo

Belo e Gracyanne Barbosa confirmaram, nessa quinta-feira (18), que o casamento deles, de quase 16 anos, chegou ao fim. Segundo a modelo, os dois não estavam mais juntos há cerca de oito meses e, nesse período, ela acabou vivendo um romance com outro homem. O caso também acabou.

"Já estava separada dele [Belo]. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém", detalhou ao colunista Lucas Pasin, de Splash, ligado ao portal Uol.

Na ocasião, ela admitiu que se arrepende do envolvimento com o homem.

Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]." Gracyanne Barbosa Modelo e influenciadora

Após mais de uma década e meia juntos, a influenciadora fitness contou que o relacionamento com o artista acabou se tornando distante. Fãs dele já haviam notado que ele não usava mais aliança.

"A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou."

Belo e Gracyanne seguem vivendo na mesma casa, que dividem com outras pessoas, mas o cantor já estaria se organizando para se mudar para um novo endereço, no bairro Recreio, no Rio de Janeiro.

Ainda conforme a coluna, o divórcio foi motivado por um desgaste na relação. Porém, os dois seguiram como amigos, e optaram por esperar a "poeira baixar" para, então, tornar público o término.

O cantor preferiu não comentar sobre o fim da relação. "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira", diz comunicado da assessoria do artista.