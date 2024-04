Rock in Rio anuncia Karol G e Xande de Pilares na edição de 2024

Novas atrações do Rock in Rio foram anunciadas nesta quinta-feira (18), incluindo a cantora colombiana Karol G e o sambista Xande de Pilares. O festival acontece nos dias 13 a 15 e 19 a 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Karol G se apresentará no Palco Mundo no dia 20 de setembro, chamado de "Dia Delas", data em que o line-up será composto apenas por mulheres. Também estão confirmadas para o mesmo dia as cantoras Katy Perry, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor, Tyla, Alisson Wonderland, Luedji Luna, Tássia Reis e Xênia França.

Também foram anunciadas as primeiras atrações do Espaço Favela, destinado ao funk, pagode e samba. O line-up do ambiente inclui Dennis, no dia 14, Xande de Pilares, no dia 19, Pocah, dia 20, e Belo, no dia 22.

Outros artistas anunciados anteriormente foram Akon, 21 Savage, NX Zero, Mariah Carey, NE-YO, Shawn Mendes, Travis Scott, Matuê, entre outros.