Fábio Porchat é criticado ao fazer piada com idoso levado morto ao banco

O humorista Fabio Porchat participou do programa Encontro com Patricia Poeta, na manhã desta quinta-feira (18), e foi criticado por fazer uma piada sobre o caso da mulher que levou um idoso morto em uma cadeira de rodas para tentar fazer um empréstimo em uma agência bancária no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ator foi divulgar a estreia da nova temporada do 'Que História É Essa, Porchat' na Rede Globo.

Durante sua participação, o artista sentou atrás de uma mulher da plateia e segurou o braço direito dela. "Ela adorou a estreia do programa ontem, estava assistindo muito e ela riu muito. Foi muito bacana", afirmou Porchat, balançando a mão da espectadora enquanto levantava a cabeça dela, que se movia para a frente.

A atitude do ator rendeu comentários negativos de alguns internautas nas redes sociais. "Gente, na boa, a Internet é podre todos nós sabemos e eu já ri de várias paródias do tio Paulo. Mas não acho de bom tom essa brincadeira num programa de televisão sei lá, eu como apresentadora não faria", opinou uma usuária da rede social X, antigo Twitter.

"Não sou perfeita, admiro os humoristas pelo seu talento, mas acredito que nem tudo é para brincar. O que o Fábio Porchat fez foi ridículo e desumano, não admiro ele mais, tem coisa que não é para levar para o lado do humor, esse caso mim deixou chocada", escreveu outra internauta.

Entenda o caso

Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi presa em flagrante após levar o idoso Paulo Roberto Braga, de 68, a uma agência bancária para sacar um empréstimo, e o óbito do homem ser constatado no local. Ela passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (18).

A prisão em flagrante ocorreu por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Érika alega que o homem, que ela diz ser seu tio, estava vivo quando chegou à agência bancária, em Bangu, no Rio de Janeiro. O médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que foi chamado por funcionários do banco para atender ao homem, atestou, no entanto, que ele já estava morto há algumas horas.

As imagens do momento repercutiram nas redes sociais e causaram espanto. Érika surge ao lado do idoso, que estava em uma cadeira de rodas, movimentando-o e pedindo para que ele assinasse um documento que aprovava a liberação de R$ 17 mil. Enquanto a mulher se esforçava para concluir o processo, agentes bancários se espantavam com a inércia do homem.

A mulher, que informou à polícia ser cuidadora e sobrinha dele, chega a dizer que ele "era assim mesmo". Ao perceberem que havia algo errado com a situação do homem, os funcionários chamaram o Samu.

A morte foi constatada por volta das 15h20 e o laudo, concluído na noite de quarta (17), aponta que o óbito ocorreu entre 11h30 e 14h30 da terça, por broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca.