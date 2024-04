Caso de mulher que leva 'tio' morto para fazer empréstimo é destaque em imprensa internacional

O curioso caso de Erika de Souza Vieira Nunes, a mulher que levou um idoso de 68 anos morto a uma agência bancária para sacar R$ 17 mil em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ganhou destaque na imprensa internacional ao longo desta quarta-feira (17).

O jornal britânico Daily Star comparou o episódio ao filme "Um Morto Muito Louco" ("Weekend at Bernie's", no título original), de 1989. Na produção, dois amigos (interpretados pelos atores Andrew McCarthy e Jonathan Silverman) descobrem uma fraude de 2 milhões de dólares e passam um fim de semana com um cadáver e fingem que ele ainda está vivo.

"Weekend at Bernie's da vida real! Mulher leva 'tio' morto ao banco para assinar o empréstimo, alegando que ele simplesmente 'nunca fala'", comparou o tablóide. Em uma das cenas da comédia, o morto também é "obrigado" a assinar um documento.

O também britânico The Sun noticiou o caso como um 'golpe sem vergonha', destacando a frase de uma das funcionárias da agência: "Ele não tá bem não".

Já o Daily Mail, também do Reino Unido, citou que Erika segurava a cabeça do idoso, enquanto era indagada pelas funcionárias sobre o porquê do tio estar "tão pálido".

O popular inglês Daily Mirror (ou "The Mirror), destacou a prisão da sobrinha ao levar o cadáver do tio ao banco para assinar um empréstimo de 2.500 libras.

Ainda na Europa, o francês Le Parisien frisou a tentativa de saque de 3 mil euros. Em outros países latinos, foi destaque no jornal argentino La Nación, e no La Razón, da Espanha.

Erika foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. À polícia, ela disse ser sobrinha e cuidadora da vítima, Paulo Roberto Braga. Mas o parentesco ainda é investigado.

O empréstimo, que já tinha sido pré-aprovado no nome do idoso, seria para que ele comprasse uma televisão e fizesse uma reforma em casa. De acordo com o médico que examinou o corpo de Paulo Roberto, a morte pode ter acontecido até duas horas da tentativa de saque.