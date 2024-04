Mulher leva cadáver em cadeira de rodas a banco para fazer empréstimo de R$ 17 mil; veja vídeo

Uma mulher levou um homem morto em uma cadeira de rodas para tentar fazer um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária de Bangu, no Rio de Janeiro. Após o caso, na tarde desta terça-feira (16), ela foi encaminhada à delegacia.

Identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, a mulher levantou a suspeita de funcionários do banco, que acionaram a polícia. O homem foi identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, e seria tio dela, de acordo com o depoimento prestado por ela na delegacia. As informações são do g1.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atestou que o homem estava morto há algumas horas. A causa e a hora do óbito estão sendo investigadas.

Atendentes do banco registraram o momento em vídeo. Nas imagens, é possível ver Érika tentando deixar a cabeça do homem reta com a mão em vários momentos, além de simular diálogos. “Tio, tá ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor”, chegou a falar na ocasião.

Em outro momento ela mostrou o documento e diz para ele assinar da mesma forma que está em seu documento de identificação. “Assina para não me dar mais dor de cabeça, eu não aguento mais”, complementou.

Os funcionários do banco tentaram intervir e uma delas disse: "Acho que ele não está bem". Então, a mulher respondeu: “Ele não diz nada, ele é assim mesmo. Tio, você quer ir para a UPA de novo?”, perguntou.

A investigação da polícia apura se Érika cometeu furto mediante fraude ou estelionato e se houve ajuda de outras pessoas para cometer os crimes. O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).