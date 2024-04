'Conversa com Bial' terá programa especial com Tadeu Schmidt e ex-BBBs na plateia

O programa Conversa com Bial iniciará uma nova temporada na próxima segunda-feira (22). O primeiro entrevistado será Tadeu Schmidt, promovendo um encontro entre dois apresentadores de diferentes fases do Big Brother Brasil.

O novo formato do programa inclui a presença de plateia. Para a estreia, o público será formado apenas por ex-BBBs de diversas edições, como Rodrigo Cowboy (BBB 2), Iris Stefanelli (BBB7), Max Porto (BBB 9), Fernanda Keulla (BBB 13), Eliezer (BBB 22) e Amanda Meirelles (BBB 23).

No programa, Pedro Bial irá entrevistar Tadeu, com quem acumula algumas semelhanças, além da apresentação do reality show. Ambos são jornalistas, já apresentaram o Fantástico e são irmãos de de ex-jogadores de basquete: Alberto Bial e Oscar Schmidt.

A entrevista foi gravada nesta quinta-feira (18) nos estúdios da Globo em São Paulo e vai abrir a nova temporada na próxima segunda (22), no GNT e na TV Globo.