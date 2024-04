Bailarina de Ratinho se demite após 'piada' de apresentador sobre seu cabelo

Após Ratinho sugerir que o cabelo black power de uma bailarina tivesse piolho, a artista se demitiu da atração do SBT. Cintia Mello explicou, no Instagram nesta quinta-feira (18), porque demorou 17 dias para se pronunciar sobre o ocorrido. A artista esteve na atração durante nove anos.

"Eu fui orientada a me pronunciar apenas quando estivesse firme nas minhas convicções. Decidi me desligar do Programa do Ratinho. Quero deixar claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra", afirmou.

Durante o Programa do Ratinho, em 1º de abril, o apresentador fez uma "piada" com o cabelo de Cintia. O comunicador pediu para a assistente de palco chacoalhar os fios para conferir se era peruca.

"Fui pega de surpresa para uma brincadeira inoportuna. E, para mim, contraditória, porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural. Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência, eu resolvi buscar", continuou.

O Diário do Nordeste buscou o SBT sobre o assunto e não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Veja também Zoeira Juíza nega pedido de Alexandre Correa para que Ana Hickmann leve o filho até ele nas visitas semanai Zoeira Belo e Gracyanne Barbosa terminam relacionamento de 15 anos

Tentativa de conversa

Embora tivesse liberdade para a conversa, a dançarina disse que não foi ouvida apropriadamente. Cintia explicou ainda que há diversos estigmas racistas por trás dessa "brincadeira" e afeta a vida de diversas pessoas negras.

"Eu tinha esperança de que algo acontecesse. Uma conversa pessoalmente, uma nota, um esclarecimento público... Porque meu constrangimento foi público. Mas nada aconteceu. E pior: recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo", desabafou.

A artista ainda descreveu que foi a partir desta conversa que desistiu de fazer parte do quadro de funcionários da empresa. "Ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar. Tive que distinguir muito bem gratidão de submissão. Sigo de cabeça erguida e consciência limpa, porque tentei fazer o que eu achava ser correto", disse.