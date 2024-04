Juíza nega pedido de Alexandre Correa para que Ana Hickmann leve o filho até ele nas visitas

A juíza Renata Cristina Rosa da Costa e Silva, da Vara de Família e Sucessões de Itu (SP), negou o pedido protocolado por Alexandre Correa para que, nas visitas ao filho Alezinho, todas as quartas-feiras por um período de duas horas, Ana Hickmann fosse a responsável por levar o garoto. A informação foi divulgada pela Quem, nesta quinta-feira (18), após ter acesso ao documento com detalhes da decisão da magistrada.

A decisão da juíza citou: “[…] as visitas devem ser intermediadas pelos avós paternos ou tio paterno. O autor [Alexandre Correa], que sequer se manifestou e demonstrou a regularidade da habilitação para dirigir veículos automotores, deve providenciar os meios necessários e arcar com os ônus para exercício do direito de convivência com o filho”.

Alexandre se mostrou revoltado com a decisão e comentou, também à Quem, que, como Ana está com a posse do dinheiro da empresa que lhe pertence, fosse ela quem custeasse a vinda do filho para São Paulo. "É uma pena a juíza não ter entendido isso. Não tem importância, eu continuo pegando meu pai de 82 anos e resolvendo o problema", disse. O ex-marido da apresentadora também disse que está sem carro, porque "a Ana não honrou o pagamento do veículo" e com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida.

A magistrada também negou outro pedido de Correa. O empresário queria que, nos fins de semana alternados em que fica com o menino, ele pudesse buscá-lo na escola às sextas, levando-o de volta para a mãe às segundas pela manhã.