Thunderbolts*: filme da Marvel que reúne vilões chega aos cinemas brasileiros; veja detalhes

O novo filme da Marvel, Thunderbolts*, chegou aos cinemas brasileiros nessa quarta-feira (30). O estúdio apresentou aos fãs o seu novo time de heróis, que irá encerrar a Fase 5 da franquia.

Em Thunderbolts*, o público acompanha a missão do grupo que foi preso em uma armadilha mortal orquestrada por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus, de Seinfeld).

Os heróis se deparam com diversos desafios para lidar com as ordens da condessa, enquanto são obrigados a encarar as lembranças mais sombrias do passado. Ao cruzar com o misterioso Bob (Lewis Pullman, Top Gun: Maverick), eles veem todo o percurso da missão ser transformado.

Elenco

Bucky Barnes, o Soldado Invernal (Sebastian Stan, O Aprendiz); Yelena Belova, a Viúva Negra (Florence Pugh, Todo Tempo que Temos); John Walker, o Agente Americano (Wyatt Russell, Monarch: Legado de Monstros); Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho (David Harbour, Stranger Things); Antonia Dreykov, a Treinadora (Olga Kurylenko, Oblivion); e Ava Starr, a Fantasma (Hannah John-Kamen, Resident Evil).

Thunderbolts* tem a direção de Jake Schreier (Cidades de Papel) e roteiro de Lee Sung Jin (Treta).

Produções para entender Thunderbolts*

Para entender melhor o universo de Thunderbolts*, os fãs podem se aprofundar em produções como Viúva Negra, que se destaca como influência para a trama.

O filme mergulha no passado de Natasha Romanoff e introduz personagens primordiais que retornam em Thunderbolts*. O envolvimento de Natasha e sua "família" soviética, incluindo Yelena Belova e o Guardião Vermelho, será plano de fundo para o desenrolar de acontecimentos no novo filme. A volta da Treinadora, antagonista de Viúva Negra, também merece destaque em Thunderbolts*.

Outra produção que pode ter referências na nova trama é a série 'Falcão e o Soldado Invernal'. A introdução de John Walker e a Condessa Valentina Allegra de Fontaine são cruciais para os desdobramentos de Thunderbolts*.