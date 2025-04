Marvel divulga trailer completo do filme 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'; assista

O filme "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", a nova versão cinematográfica do quarteto de heróis da Marvel, ganhou um trailer completo nesta quinta-feira (17).

Estrelado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, o longa também trará Julia Garner como a Surfista Prateada e Ralph Ineson como o vilão Galactus.

Veja o trailer

Ficha técnica

A direção do longa é de Matt Shakman (WandaVision) e o roteiro é de Peter Cameron (WandaVision), Josh Friedman (Planeta dos Macacos: O Reinado), Jeff Kaplan (The Last of the Great Romantics), Eric Pearson (Thunderbolts) e Ian Springer.

A estreia está prevista para o próximo 24 de julho.