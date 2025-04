'Hannah Montana: O Filme' retorna aos cinemas em abril com ingressos a R$ 12

Clássico dos anos 2000, o longa "Hannah Montana: O Filme" retorna aos cinemas brasileiros, entre 24 e 27 de abril, após 16 anos da estreia. Com ingressos a preço único de R$ 12, a pré-venda para garantir uma entrada para assistir à obra nas telonas começou nesta quinta-feira (17).

A produção sobre o conflito da personagem Miley Stewart (Miley Cyrus) entre a vida pessoal e a profissional, na qual dá a vida a cantora pop Hannah Montana, será exibida em sessões exclusivas na rede de cinemas UCI. No Ceará, a unidade do Shopping Parangaba, em Fortaleza, participa da ação.

Interessados em adquirir ingressos para a reexibição de "Hannah Montana: O Filme" já podem realizar a compra, durante a pré-venda iniciada nesta quinta, pelo site da UCI Cinemas.

Como comprar

Para adquirir as entradas, o cliente deve acessar o endereço virtual, selecionar cidade, estabelecimento, dia e sessão desejada, então efetuar o pagamento.

Sinopse de 'Hannah Montana: O Filme'

Na obra, Miley Stewart (Miley Cyrus) começa a perder o equilíbrio entre a vida comum e a fama como a estrela pop Hannah Montana. Para auxiliá-la a se reconectar com sua essência, seu pai a leva para uma temporada no interior do Tennessee com a família.

Com participação especial de Taylor Swift, o filme é embalado por uma trilha sonora que segue viva nas redes sociais e no imaginário dos fãs, com sucessos como "You'll Always Find Your Way Back Home", "Hoedown Throwdown", "Let's Get Crazy" e a clássica "The Climb".

Assista ao trailer de 'Hannah Montana: O Filme'

