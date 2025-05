O sorteio do concurso 3381 da Lotofácil, que deveria ocorrer nesta quinta-feira (1º), foi cancelado devido ao feriado nacional do Dia do Trabalhador. Com isso, os apostadores terão que aguardar até a noite desta sexta-feira (2) para tentar a sorte e concorrer ao prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

A Loterias Caixa informou que, por conta do feriado, os sorteios normalmente realizados de segunda a sábado foram excepcionalmente suspensos nesta quinta.

O concurso 3381, portanto, será nesta sexta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja também Negócios Três apostas vencem o concurso 3380 da Lotofácil e levam mais de R$ 2,8 milhões cada Negócios Nova tabela do Imposto de Renda entra em vigor nesta quinta-feira (1º); veja detalhes

Como participar do sorteio

As apostas podem ser feitas até as 19h desta sexta-feira, em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

Para jogar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é pago a quem acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem fizer 14, 13, 12 ou 11 acertos.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar os 15 números com uma aposta simples é de 1 em 3.268.760.

Confira a premiação da Lotofácil:

15 acertos: prêmio principal;

14 acertos: prêmio secundário (valor variável);

13 acertos: prêmio fixo de R$ 30;

12 acertos: prêmio fixo de R$ 12;

11 acertos: prêmio fixo de R$ 6.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.