Nova tabela do Imposto de Renda entra em vigor nesta quinta-feira (1º); veja detalhes

Passa a valer a partir desta quinta-feira (1º) a nova faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), agora abrangendo quem recebe até R$ 3.036 mensais.

Isso significa que quem ganha até dois salários mínimos em valores atualizados de 2025 não vai mais precisar pagar o imposto. Essa é a segunda atualização no IRPF em dois anos. A primeira foi em maio de 2024.

A tendência é de que o contribuinte sinta a atualização na tabela do imposto em 2026, quando será aberto o período de entrega da declaração do IRPF, considerando os rendimentos recebidos neste ano.

Essas mudanças vão atingir somente as duas primeiras faixas de cobrança, assim como em 2024. Para os demais intervalos, os valores seguem inalterados desde 2015, aumentando o desconto progressivamente.

A base de cálculo do IRPF 2026 terá a seguinte base de cálculo:

Para quem ganha até R$ 2.428,80: isento de alíquota; Para quem ganha entre 2.428,81 até 2.826,65: alíquota de 7,5%; Para quem ganha entre 2.826,66 até 3.751,05: alíquota de 15%; Para quem ganha entre 3.751,06 até 4.664,68: alíquota de 22%; Para quem ganha a partir de R$ 4.664,69: alíquota de 27,5%.

Isenção pode chegar até R$ 5 mil segundo projeto de lei

O Governo Federal enviou em março ao Congresso Nacional um projeto de lei para realizar uma ampla reforma no Imposto de Renda, incluindo a isenção para quem ganha até R$ 5 mil.

Nos detalhes do projeto, para compensar a ampliação da faixa de isenção, está prevista que quem ganha mais de R$ 600 mil será cobrando com alíquotas fixas adicionais de forma progressiva. Se for aprovado ainda em 2025, as novas regras passam a valer já a partir do ano que vem.