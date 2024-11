Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

A novela 'Garota do Momento' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta segunda-feira

Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo. Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Juliano discute com Raimundo. Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia.

Clarice é dura com Bia. Anita sonha com o programa de Alfredo. Nelson exige que Guto retome o namoro com Eugênia. Alfredo conta a Teresa que receberá uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.