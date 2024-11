Frejat tem som cortado em abertura de show de Lenny Kravitz e se pronuncia: 'Desrespeito'

Frejat ficou "indignado" ao ter sua apresentação interrompida antes do show de Lenny Kravitz no Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado (23).

Em vídeo gravado por fãs, é possível ver que o artista teve seu microfone cortado ao fim da música "Pro Dia Nascer Feliz". Tudo porque ele passou alguns minutos além do combinado com a produção do evento e acabou tendo de ser conduzido para fora do palco.

Apesar da saída, o público continuou a cantar o sucesso do ex-Barão Vermelho.

'Indignado com o desrespeito'

Em nota publicada nas redes sociais, nesse domingo (24), Frejat se referiu ao episódio como "desrespeito" e agradeceu o carinho do público.

"Indignado com o desrespeito que sofri ontem no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz, no Allianz Parque, em São Paulo, venho agradecer o carinho e o apoio do público presente que aplaudiu e cantou em cena aberta a canção que estava sendo tocada, que seria a última do meu show. Agradeço também a todas as postagens de apoio e indignação pelo ocorrido. Muito obrigado, de coração. A gente se vê por aí", escreveu o músico.

A postagem do cantor foi comentada por vários outros artistas, como Rogério Flausino, Paulinho Moska, João Suplicy, Paulo Ricardo e Tico Santa Cruz.