Amigas desde Malhação, Priscila Fantin e Samara Felippo se emocionam em reencontro no Beach Park

As atrizes Priscila Fantin e Samara Felippo se emocionaram durante um passeio exclusivo pelo Beach Park, no Ceará, nessa sexta-feria (19). Ex-globais, as colegas de profissão, que também são amigas fora das telinhas, estavam sem se ver há algum tempo.

“Ficamos um longo período sem nos ver. Eu acompanhei a gravidez dela, e ela acompanhou a minha, da Alicia… E aí gente seguiu se amando à distância. Nunca deixamos de torcer uma pela outra, e de acompanhar”, compartilhou Samara em conversa com Quem.

Além de Malhação, Samara e Priscila atuaram juntas na novela Chocolate de Pimenta, da Rede Globo. Mães, de Alícia, de 14 anos, e Lara, de 10, respectivamente, as artistas revelaram que se reaproximaram recentemente.

"A gente se reaproximou pelo Instagram e agora estamos nos encontrando aqui no Beach Park. Eu estava passando por um momento muito difícil na vida, e a Pri, sabendo o que eu estava passando, veio até minha casa em São Paulo e disse 'vou passar aí para te dar um abraço'… Ela passou na minha casa, e eu nunca vou esquecer disso. Ela me deu um abraço e foi embora", disse Samara, que recentemente revelou problemas na separação do ex-marido.

“Sempre teve afeto, sempre teve ternura, sempre acompanhei de longe, sempre amei. A gente era adolescente, e era ela quem dirigia na época, era a única que tinha carro”, contou Priscilla aos risos. “Então ela levava a gente para passear. Era eu, Fernanda Souza, Priscila e Ludmila [Dayer]. Depois entrou a Fe Nobre. Era essa tropinha, que era um afeto, um grude, era uma descoberta”, contou Priscila sobre a relação das duas amigas.

As atrizes estão no Ceará a convite especial da equipe do Beach Park, para a divulgação do Parque Arvorar, localizado no município de Aquiraz, no bairro Vila Terra Brasilis. O novo ponto turístico promete a promoção da educação ambiental de maneira lúdica com mais de 20 atrações.