Filha de Tom Cruise, Suri Holmes não tem contato com o pai há mais de uma década

O ator Tom Cruise está há mais de 10 anos sem encontrar a filha Suri, fruto do relacionamento com a atriz Katie Holmes, jornal britânico Daily Mail. A jovem completou 18 anos neste mês e vive o distanciamento desde a separação dos pais.

O astro da franquia "Missão: Impossível" paga anualmente mais de US$ 400 mil em pensão, o equivalente a mais de R$ 2 milhões.

Quando a ex-mulher do famoso obteve o divórcio do ator, cortou imediatamente relações com ele devido à polêmica religião que Cruise pratica: a cientologia. E, de acordo com uma fonte do Daily Mail, para Suri o pai simplesmente "não existe" nem a jovem tem "quaisquer planos" de tentar reatar a relação com ele.

Veja também Zoeira Vencedora do BBB 16, Munik Nunes dá à luz à primeira filha Zoeira Maíra Cardi mostra filha de Arthur Aguiar chamando Thiago Nigro de "pai"

Suri tinha apenas cinco anos quando os pais dela anunciaram a separação, em junho de 2012. Desde então, ela vive com Holmes. A garota teria passado um ano sem ver o pai até que ele e a mãe assinassem o divórcio, em 2013. Depois, eles não teriam se visto mais.

Fase pré-universitária

Além da pensão, Cruise é responsável por arcar por todo e qualquer gasto médico e estudantil da filha. Ele ficará incumbido de pagar, por exemplo, a universidade dela. O Daily Mail disse que Suri já aplicou para várias universidades dos Estados Unidos e que a tendência é que ela estude algo na área de entretenimento.

Uma fonte comentou à revista “OK!” desta quinta-feira (18): “Ela está se tornando uma artista completa”, assegurou. “Faz aulas de canto e dança, e sabe tocar alguns instrumentos musicais (…) Katie a deixa ser e acontecer, de acordo com sua vontade, nunca a pressionou”, acrescentou.

Legenda: Suri tinha apenas cinco anos quando seus pais anunciaram a separação Foto: Reprodução/Shutterstock

De acordo com o Daily Mail, os passos acadêmicos da garota são discutidos com a mãe, mas o pai, nesse caso também, fica de fora. A publicação evidenciou, ainda, que o ator tem uma fortuna estimada em mais de US$ 250 milhões, mais de R$ 1,2 bilhão.