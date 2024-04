Maíra Cardi mostra filha de Arthur Aguiar chamando Thiago Nigro de "pai"

Maíra Cardi virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo? Um momento compartilhado pela influenciadora em seus stories em que a filha Sophia, fruto do casamento entre Maíra e Arthur Aguiar, chama Thiago Nigro, atual marido de Maíra, de "papai".

A situação ocorreu quando Nigro estava maquiando Sophia. "Olha isso! Você tá maravilhosa! Eu nunca vi um pai que faz olho, o que é isso, hein?", disse Thiago.

No momento, Maíra Cardi refere-se ao marido como pai de Sophia. "Essa maquiagem que seu pai comprou é natural?", questionou. Em seguida, Sophia responde a mãe e também chama Thiago de pai. "Papai fez um pouco borrado", disse a criança.

Maíra Cardi e Thiago Nigro, também conhecido como "O Primo Rico", se casaram no civil durante a véspera de Natal. A empresária e influenciadora, que já foi casada com Arthur Aguiar, conseguiu anular o antigo casamento na Justiça antes de oficializar a união com Nigro.