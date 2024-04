Vencedora do BBB 16, Munik Nunes dá à luz à primeira filha

Munik Nunes, vencedora do BBB 16, deu à luz à pequena Catarina na maternidade São Luiz, em São Paulo, na última sexta-feira (19). A notícia foi anunciada pela própria ex-sister pelo Instagram, onde compartilhou as primeiras fotos da bebê logo após o parto.

Catarina é fruto do casamento de Munik com o empresário Paulinho Simão.

A ex-BBB escreveu: "19/04/2024 - 37 semanas e 6 dias: Catarina chegou nos ensinando que não temos controle de nada, e tudo acontece no tempo do Senhor. Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos, pinguinho de gente".

Os fãs encheram o post com mensagens de alegria e carinho. "Parabéns, muitas felicidades para esse baby lindo", disse uma seguidora. "Que Catarina venha muito abençoada, trazendo muita alegria e amor pra essa família", declarou outra pessoa. "Já sabemos que é a cara do pai", avaliou mais uma.

Vida pessoal reservada

Dias antes do parto, em 16 de abril, Munik também compartilhou sua decisão de ser discreta quanto à vida pessoal e não mostrar mais o marido nas redes sociais. Ela explicou que muitas vezes as pessoas fazem suposições e julgamentos baseados em fotos e vídeos, e que prefere manter a discrição com relação ao seu casamento.

"Não mostro e pretendo seguir sem mostrar. É muito achismo, muitas pessoas que sabem tudo. Por exemplo, posto uma foto ou um vídeo. 'Olha, ele não está sorrindo, não está feliz'. 'Você não está vendo que ele está brigado com você'. 'Nossa, ele não gosta de você, você não vê isso?'", relatou.