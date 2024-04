BBB 24: fãs celebram chegada de Isabelle em Manaus com desfile

A ex-BBB Isabelle Nogueira, que ficou em terceiro lugar na edição de 2024 do reality, foi recebida na cidade natal, Manaus, com festa.

Após cumprir agenda no Rio de Janeiro, Isabelle chegou em Manaus neste sábado (20). A participante foi recepcionada por amigos, familiares e fãs no aeroporto da capital amazonense.

Veja também Zoeira Andressa Urach mostra resultado de cirurgia que retirou costelas para reduzir medidas Zoeira Davi desmente rumores de separação de Mani em programa ao vivo: ‘Está tudo certo’

No aeroporto, a recepção contou ainda com os Bois Caprichoso e Garantido. Ela foi também presenteada por fãs. Depois, seguiu em carreata pública até o Teatro Amazonas, onde ocorre um evento denominado de “Festa da Cunhã”.

No evento de recepção da participante, previsto para a tarde de hoje, irão acontecer shows musicais e diversos momentos de interação de Isabelle com o público presente.

Isabelle Nogueira, 31 anos, nasceu em Manaus e se formou em Letras. Antes de entrar no Big Brother Brasil, trabalhava como dançarina e influenciadora digital no Amazonas. No Festival de Parintins, ela atuava como cunhã-poranga do Boi Garantido.

Na final do BBB 24, a participante ficou com média de 14,98% dos votos, conquistando o terceiro lugar no reality.