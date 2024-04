Andressa Urach mostra resultado de cirurgia que retirou costelas para reduzir medidas

A modelo e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, 36, surpreendeu os seguidores neste sábado (20), ao mostrar o resultado de intervenções cirúrgicas realizadas no último mês de março. Com o intuito de reduzir as medidas da cintura, Andressa retirou costelas, fez lipoaspiração e ainda colocou um litro de silicone em cada mama.

Veja também Zoeira Davi desmente rumores de separação de Mani em programa ao vivo: ‘Está tudo certo’ Zoeira Após separação de Belo e Gracyane, sósia do cantor multiplica cachê: 'Nunca pensei'

A modelo tinha anunciado que faria o procedimento no início do mês passado. Na ocasião, Urach disse que ter a cintura mais fina era “um sonho” e que queria “ficar mais sexy para os vídeos de conteúdo adulto” que produz.

Nos stories do Instagram, a modelo mostrou as novas medidas e afirmou estar mais do que satisfeita com o resultado. “Que lindas minhas costelinhas”, brincou, além de agradecer à equipe médica que realizou as cirurgias.