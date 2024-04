Após separação de Belo e Gracyane, sósia do cantor multiplica cachê: 'Nunca pensei'

Desde a última quinta-feira (18), a vida de Alex Macedo mudou. O sósia do cantor Belo viu o cachê multiplicar após o anúncio da separação do cantor com a modelo e dançarina Gracyanne Barbosa.

“Pra você ter ideia, só hoje (a última sexta-feira, 19) consegui juntar R$ 9 mil com três trabalhos. Nunca pensei ganhar isso num só dia”, contou o homem durante entrevista ao jornal Extra.

Conforme o Uol, Alex trabalha há cinco anos como sósia de Belo. Ele faz ações de publicidade, dublagens em show e marca presença em eventos devido à semelhança com o cantor. Neste momento, coleciona novos contratos a partir dos desdobramentos da separação.

“Já fechei um evento no Rio neste fim de semana; mês que vem, em Carapicuíba; e, este mês, ainda em Brasília. Não sei o que tá acontecendo, mas que continue assim. Todo mundo meio que está chamando de última hora”, festeja. Nas próprias redes sociais, a identificação dele é bem clara: @sosiadobelo.

Quando questionado se o ídolo deveria voltar atrás na decisão, Macedo é enfático: “Acho que o Belo não tem que perdoar, não. Assim como acho que ela também não teria se fosse o contrário. Agora, vida que segue”.

Entenda o caso

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses.

Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o Uol.