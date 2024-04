Davi desmente rumores de separação de Mani em programa ao vivo: ‘Está tudo certo’

Davi Brito, campeão do BBB 24, desmentiu os rumores de separação com Mani Reggo, durante sua participação no programa É de Casa, na manhã deste sábado (20).

“Continuo sim [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega. É minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso”, começou ele após ser questionado pela apresentadora sobre seu relacionamento.

“Está um bafafá danado. Está tudo certo. Tudo em ordem. Já conversamos. Não estou tendo nem tempo de dormir. Está muito corrido. Hoje que estou indo para Salvador”, afirmou ele.

O mais novo milionário do Brasil veio a público, nessa sexta-feira (19), afirmar para todos os seus seguidores que não irá permitir fofocas sobre sua vida pessoal. “Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos”, disparou ele.

Os rumores sugiram logo após Luiz Bacci declarar que Davi e a esposa, Mani Rego, não estão mais juntos. A polêmica ganhou ainda mais forças quando a irmã de Rego, Fabianna, fez uma sequência de publicações com frases que seguidores deduziram como indireta a Davi, além disso, ela também deixou de se seguir o ex-motorista de aplicativo.