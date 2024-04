Primeiro restaurante do Bob Esponja é inaugurado em São Paulo

O primeiro restaurante temático da animação "Bob Esponja" abriu as portas neste sábado (20), em São Paulo. Localizado no bairro Vila Nova Conceição, o estabelecimento é uma parceria entre Nickelodeon, Fan&Food e Paramount.

O cardápio é assinado pela chef Heaven Delhaye e inclui o famoso hambúrguer de siri (R$39,90). Há duas opções de menu, o Fine Dining, com pratos mais elaborados, e o Fast-Food, onde os hambúrgueres são destaques.

Veja também Zoeira Astro de 'Duna', Timothée Chalamet canta como Bob Dylan em novas imagens do filme sobre o cantor Zoeira BBB 24: fãs celebram chegada de Isabelle em Manaus com desfile

O "Bob Esponja - Burguer & Restaurante" ainda tem bolinho de costela, dadinho de tapioca, batata frita e burgers de carne, vegetariano e vegano. Já entre os pratos principais há opções como lasanha de costela, salada, gnocchi de brie e pesto.

A decoração do espaço remete a diversos cenários da animação, como a Casa do Bob Esponja e o navio do Holandês Voador. São dois andares e ainda há espaço kids e loja com produtos do Bob Esponja. O restaurante tem capacidade para 254 pessoas.