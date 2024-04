Ludmilla se pronuncia após ser acusada de intolerância religiosa em show no Coachella

Centenas de usuários acusaram a cantora Ludmilla de praticar intolerância religiosa, após a apresentação da artista no festival Coachella, nos Estados Unidos, nesse domingo (21). Os comentários foram motivados por uma frase exibida durante o show, que exaltava o cristianismo e depreciava religiões de matriz africana.

Registros da apresentação, compartilhados nas redes sociais, mostram o momento em que o telão atrás da cantora exibe a expressão “Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas”.

Legenda: Expressão foi criticada por usuários Foto: Reprodução/X

Nas redes sociais, a frase foi criticada por diversos perfis, que acusaram a artista de intolerância religiosa. “Queria realmente entender o motivo disso. Me perdoem, mas não é ingenuidade. Não é de agora que ela dá sinais de intolerância religiosa”, afirmou um deles.

“O ponto alto do show da Ludmilla no Coachella, pelo qual ela será lembrada, vai ser por intolerância religiosa. Ela não representa uma nação, aqui ela representou a igreja dela. Que vergonha!”, escreveu outro usuário.

Outra internauta relatou: “Me deu até uma coisa ruim ver isso! Minha religião, meus guardiões, são tudo na minha vida! Tenho pena dessa ‘desquerida’, que se diz evangélica, mas, vomitando essa intolerância toda, deixa de praticar sua fé”.

PRONUNCIAMENTO DE LUDMILLA

Através de publicação na rede X, antigo Twitter, Ludmilla se pronunciou sobre o caso. Na postagem, feita nesta segunda-feira (22), ela escreveu: “Hoje tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do telão do show em ‘Rainha da Favela’, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos anos, querendo reescrever o significado dele, e me colocando em uma posição que é completamente contrária a minha”.

“‘Rainha da Favela’ apresenta a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci, mas, infelizmente, se vive muitas mazelas: genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos, que vive em adversidades, mas que não desiste. Isso passa por conviver em um ambiente muitas vezes hostil, onde a cada esquina você precisa se deparar com as dificuldades da favela”, continuou

Justificando o uso da frase no vídeo, ela declarou: “Meu show começa com uma mensagem muito explícita, que não deixa dúvida sobre nada! Na sequência eu apresento a realidade sobre a qual esse discurso precisa prevalecer! Sobre uma favela sem filtros, sem gourmetizações, sem representações caricatas, uma denúncia sobre o real”.

A cantora ainda afirmou que as imagens foram produzidas por uma fotógrafa negra e periférica, visando “um olhar de dentro pra fora”.

Por fim, Ludmilla reafirmou respeitar todas as pessoas, independente de religião, gênero ou sexualidade.

“Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas como elas são, e independente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade de que façam elas únicas”, finalizou.