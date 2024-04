Léo Santana é homenageado e relembra história de vida: 'cortava cabelo a R$ 1,99'

O cantor Léo Santana, conhecido por hits recentes como 'Zona de Perigo e 'Perna Bamba', recebeu homenagem no Programa Eliana, exibido pelo SBT na tarde deste domingo (21). O quadro 'História de Vida' detalhou as batalhas do artista e como surgiu a carreira do 'Gigante', como ele é conhecido pelo público e pelos fãs. "Eu chegava a cobrar R$ 1,99 no corte e meu corte mais caro foi de R$18,00 reais", revelou ele.

Amigos de Léo, irmãs, a mãe, a esposa Lore Improta, a filha Liz e até a cantora Ivete Sangalo foram alguns dos convidados que surgiram para declarar o afeto pelo cantor baiano.

Sucesso na carreira

Atualmente, Léo Santanda possui mais de 2 bilhões de visualizações nas redes sociais, números que impressionam e se mostram nos eventos em que o cantor passa com o própio show.

Apelidado de GG, Léo é filho de Lourival e Marinalva Santana, nascido e criado no bairro Boa Vista do Lobato, periferia da capital baiana.

Sobre a vida antes da fama, Léo afirmou que teve vários empregos para conseguir dinheiro na época. O cantor chegou a vender frango assado na praia e até fe coquetéis em bares, mas descobriu uma fonte de renda fixa como cabeleireiro.

"Eu chegava a cobrar R$ 1,99 no corte e meu corte mais caro foi de R$18,00 reais [...]. Era tudo ao mesmo tempo, eu cortava o cabelo a domicilio, eu estava no supermercado com carrinho de mão, pegando compras dos clientes por qualquer trocado, ao mesmo tempo, eu estava na praia vendendo frango assado, era tudo ao mesmo tempo e ainda querendo ser músico", disse durante a homenagem no programa.

Depois de algum tempo trabalhando como auxiliar, o agora cantor investiu para montar a própria barbearia, passando a ajudar nos custos para manter a casa da família.

O cantor fez questão de falar das dificuldades no caminho e citou pessoas importantes que passaram ao longo da carreira. Ivete Sangalo, também baiana, ressaltou a força do cantor e a parceria dele.

"Eu faço questão de falar de Léo que é uma figura muito querida, um cara que posso contar, aliás, todas as vezes que chamei por Léo, ele estava ali, e o contrário também é totalmente verdadeiro", disse a artista.

A carreira na música começou quando ele passou a tocar na 'Som Bahia', seguindo para o 'Simplicidade Maior'. A saída do segundo grupo ocorreu porque Léo tinha o sonho de ser vocalista. Depois de vários outros grupos, o sucesso viria com a música 'Rebolation', de quando o cantor fazia parte do 'Parangolé'.

Já em dezembro de 2013, após cinco anos como vocalista, ele anunciou que deixaria o Parangolé em 2014 para seguir carreira solo e, desde então, tem emendado vários sucessos pelo país.

Relacionamento e família

Léo também aproveitou para falar de Lore Improta, com quem assumiu o namoro pela primeira vez em 2017. Os dois tiveram algumas idas e vindas, mas oficializaram a relação em fevereiro de 2021.

A primeira filha do casal, Liz, veio também em 2021, no mês de setembro daquele ano. "O Léo como pai me surpreende a cada dia, é um pai amoroso, um pai que se preocupa, que quer sempre ver o melhor de Liz, que fica se questionando o motivo de viajar muito e, às vezes, ele se sente um pouco longe, distante dela, eu fico tentando acalmar o coração dele. Espero que esse ano venha mais um bebezinho para aumentar nossa família. Queria dizer que sou muito feliz ao seu lado, te amo demais, te admiro", declarou Lore durante o programa.

Léo, inclusive, falou sobre a importância do nascimento de Liz. "Liz veio como uma bênção, porque foi em um período que eu tinha acabado de perder meu pai. Meu pai teve infarto fulminante em meio a pandemia, a Lore me deu a notícia que estava grávida logo alguns meses ou um aninho depois, eu não sei dizer se era depressão, mas eu estava em uma tristeza muito profunda, posso até dizer que vivi uma depressão, quem sabe, não queria ver ninguém e ela me presenteou com essa notícia", completou o artista.

