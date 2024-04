Beatriz Reis chora ao gravar primeiro comercial depois do BBB 24: 'Limpar meu nome sujo'

A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 24, Beatriz Reis, de 23 anos, afirma ter chorado durante a gravação do primeiro comercial publicitário depois de deixar o programa da TV Globo. Os planos para o futuro envolvem ajudar a família, mudar de casa e organizar as finanças.

“A primeira coisa que quero fazer é pagar as dívidas, que são muitas, e limpar meu nome sujo”, declarou em entrevista ao jornal Extra, deste domingo (21). Também conhecida como Bia do Brás, a jovem já foi vendedora no comércio popular de São Paulo.

Bia vive com os pais e dois irmãos numa casa simples, em Guarulhos, e pretende encontrar um novo lar. “Quero dar uma vida boa e uma casa nova para eles”, frisou.

Veja também Zoeira Davi, campeão do BBB 24, é recebido por multidão ao desembarcar em Salvador Zoeira Mani, namorada de Davi do BBB 24, se pronuncia após rumores de fim do relacionamento

Ajuda à família

Além disso, deve investir o dinheiro que conseguir após a participação no BBB com questões médicas. Bia quer cuidar do pai caminhoneiro que enfrenta problemas com bebidas alcóolicas e da mãe dona de casa que precisa de tratamento dentário.

Também deve cuidar da irmã mais velha que teve um aneurisma em 2010 e ainda precisa de atenção. “Ela tem ainda um pouco da má formação de nascença e tem que tratar com neurologista e fazer exames com frequência. A gente não tem convênio médico e quero poder proporcionar isso para eles. Também pretendo pagar uma escola boa para o meu sobrinho de 8 anos”, acrescentou.

Um dos irmãos de Beatriz é motorista de aplicativo e o outro trabalhava na recepção de hotel, mas deixou o cargo para contribuir com a gestão da carreira da ex-participante do BBB, incluindo o contato com a imprensa.

Toda a movimentação, apesar de precisar passar noites sem dormir, faz parte do sonho de Bia.

"Chorei no set gravando meu primeiro comercial. Sei como foi difícil chegar até aqui", completou. O contato com os admiradores é outro ponto alto.

“Meus fãs dizem que a minha alegria tirava a depressão e os deixava mais alegres. Vejo isso como uma resposta de oração, porque já orei muito pedindo a Deus que eu pudesse realizar o meu sonho e passar coisas boas para as pessoas. Para mim, o mais lindo da fama é isso: saber o quanto a gente pode inspirar e impactar as pessoas”, refletiu Bia.

Como será a carreira

Conforme a reportagem do Extra, Beatriz está no radar da TV Globo para a produção de um programa com o bordão "Brasil do Brasil".

“Ainda não tive tempo de conversar com ninguém sobre propostas, mas quero, sim, focar em ser apresentadora e atriz. Isso sempre foi a paixão da minha vida. Tenho formação de atriz e quero fazer testes para as novelas e séries. Em nome de Jesus, não vejo a hora”, compartilhou.

Sobre o assunto virgindade, que chegou a ser comentado durante o reality, Bia aponta que deve ficar em segundo plano. “Sou muito tranquila. Deu, está bom. Não deu, estou aqui vivendo. Nunca encontrei ninguém que eu sentisse que fosse o momento certo para me entregar”, ponderou.

Além disso, intervenções estéticas não são uma opção no momento. “Adoro muito o meu rosto, boca e nariz. Tenho vontade só de tirar as marquinhas de espinhas. Nem silicone, nem bumbum. Sou bem satisfeita com o meu corpo. Gosto de mim natural mesmo. Essa notícia ‘Bia faz harmonização facial’, seus danados, vocês não vão ler”, concluiu Beatriz.