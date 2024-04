Davi, campeão do BBB 24, é recebido por multidão ao desembarcar em Salvador

O campeão do BBB 24, Davi, foi recebido por uma multidão de fãs no aeroporto de Salvador, ao desembarcar na noite deste sábado (20) em sua terra natal.

A primeira pessoa a cumprimentá-lo foi sua mãe, Elisangela, que ficou bastante emocionada em reencontrar o filho. O vencedor do reality foi ovacionado pelos fãs até entrar na van com destino a sua casa.

Nas redes sociais, Davi agradeceu aos admiradores pelo carinho e afirmou que será eternamente grato. "Hoje foi o dia de eu encontrar minha galera massa de Salvador. Agradeço a vocês por todo o carinho, por ter me acompanhado durante esses 100 dias no BBB e ter me feito campeão", escreveu.

Davi desembarcou e posou para fotos portando um estetoscópio, equipamento que ganhou de Thelma, médica e campeã do BBB 20, no programa 'É de Casa'. Durante o confinamento, Davi expôs diversas vezes a vontade de cursar medicina.

Relacionamento

Davi se envolveu em uma grande polêmica ao sair da casa do BBB 24 devido às dúvidas sobre o relacionamento do baiano com Mani Rego. Ela não esteve presente no aeroporto para recepcionar o vencedor.

Em entrevista ao programa 'Mais Você', na manhã seguinte ao fim do reality, o campeão disse que o relacionamento estava no "período de conhecimento". A fala gerou polêmica, já que dentro do reality show, ele se referia a Mani como esposa.

Neste sábado (20), Mani se pronunciou pela primeira vez sobre a fala e criticou o comportamento de Davi. Ela deixou de seguir o baiano no Instagram e retirou o título de 'esposa do Vadi' de sua bio da rede social.

"Palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", declarou."

Davi, por sua vez, reafirmou o desejo de conversar com Mani e resolver situação. "O dia e a hora que você quiser marcar pra conversar comigo pra gente acertar alguns pontos e continuar como a gente sempre continuou: só eu e você, e mais ninguém. Te amo, Mani", escreveu na rede social.