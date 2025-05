Benício Huck termina namoro com Duda Guerra após briga que expôs adolescentes no TikTok, diz site

O relacionamento de Benício Huck, filho de Luciano Huck, com a influenciadora digital Duda Guerra chegou ao fim. De acordo com o portal Leo Dias, a decisão do término partiu de Benício, que teria reprovado as atitudes de Duda em relação à polêmica envolvendo as influencers do Tiktok Antonela Braga, Liz Macedo e Júlia Pimentel.

Recentemente, a jovem de 17 anos publicou vídeos expondo uma briga causada por Antonela durante uma viagem a Gramado (RS). O desentendimento entre as adolescentes causou grande repercussão nas redes sociais e afetou até Angélica, mãe de Benício, que precisou postar uma nota de esclarecimento.

O excesso de exposição teria incomodado a família Huck e causado o fim do namoro de Benício e Duda. Embora tenha pais famosos, o jovem costuma estar longe dos holofotes e levar uma vida mais discreta, longe das redes sociais. Duda, no entanto, é influenciadora digital e tinha o hábito de mostrar momentos da rotina ao lado de Benício.

Pronunciamento de Angélica

Em pronunciamento publicado na quarta-feira (7), Angélica revelou estar triste com a exposição do filho e das jovens envolvidas na polêmica, e os problemas que a falta da privacidade traz. "Como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública. Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros - às vezes curioso, outras vezes duro demais", disse ela.

"Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos lhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário pra que façam isso com segurança emocional", concluiu Angélica.

Entenda briga de influenciadores

Na noite de terça-feira (6), Antonela Braga gravou um pronunciamento no TikTok explicando o motivo de ter se sentindo excluída durante uma viagem que fez com outros influenciadores, incluindo Duda Guerra, Liz Macedo e Júlia Pimentel a Gramado.

Segundo a adolescente, a então nora de Luciano Huck e Angélica a intimidou depois que ela pediu para seguir Benício Huck no Instagram em um perfil privado, chamado de dix. A atitude teria constrangido Antonela, que se sentiu desprezada pelas outras influenciadoras.

A polêmica escalonou depois que Liz participou do "Podcats" no dia 24 de abril, comandado por Camila Loures. Durante a conversa, Liz, que tem mais de 8 milhões de seguidores, contou que teve uma discussão por ciúmes com o namorado, envolvendo uma amiga próxima ao casal. Embora não tenha revelado o nome, muitos seguidores apontaram Antonela como a provável mencionada.

Liz chegou a publicar um vídeo pedindo que os ataques à Antonela parassem, mas não confirmou se ela era, de fato, a pessoa citada no podcast.

As três, que voltaram a gravar juntas, seguiram a viagem juntas para Gramado, no Rio Grande do Sul. Foi nesse momento em que Liz e Júlia continuaram a aparecer juntas e Antonela começou a ser vista sozinha.

Enquanto Júlia afirmou ter muita coisa para contar sobre a viagem, Antonela continuou aparecendo sozinha e revelou tristeza com a viagem. O assunto reverberou nas redes sociais, acarretando a gravação de uma série de vídeos com pronunciamentos das duas.