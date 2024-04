Mani, namorada de Davi do BBB 24, se pronuncia após rumores de fim do relacionamento

Mani Reggo se pronunciou pela primeira vez sobre os rumores de que a relação com Davi, campeão do BBB 24, teria chegado ao fim. Através do Instagram, a empreendedora desabafou sobre as declarações feitas pelo baiano e deixou de seguir o perfil dele na rede social.

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48h. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado", escreveu. Em seguida, ela mostra seu descontentamento com as últimas declarações dadas por Davi.

"O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", declarou.

Na declaração, Mani fez referência a entrevista de Davi concedida a Ana Maria Braga no "Mais Você" na quarta-feira (17). Na ocasião, o vencedor do BBB 24 disse que o relacionamento estava no "período de conhecimento". A fala gerou polêmica, já que dentro do reality show, ele se referia a Mani como esposa.

Na manhã deste sábado, Davi desmentiu os rumores de separação com Mani, durante sua participação no programa É de Casa. “Está um bafafá danado. Está tudo certo. Tudo em ordem. Já conversamos. Não estou tendo nem tempo de dormir. Está muito corrido. Hoje que estou indo para Salvador”, afirmou ele.