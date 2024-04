Após vencer BBB, Davi diz que está 'conhecendo' Mani Reggo e fala repercute nas redes; entenda

Campeão do Big Brother Brasil (BBB) 24, Davi Brito participou do programa Mais Você, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (17). Na conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, uma fala específica do baiano viralizou nas redes sociais, quando ele comentou que está “conhecendo” Mani Reggo, apontada como sua esposa.

“Estamos há um ano e seis meses. Estamos namorando, no período de conhecimento. É como a bíblia diz: ‘há tempo determinado para todas as coisas’, livro de Eclesiastes, capítulo três”, comentou Davi. Antes disso, ele e Mani tiveram um rápido diálogo por meio de videochamada e manifestaram "saudades" um do outro.

O campeão do BBB 24 seguiu falando sobre o relacionamento. “Há um tempo para tudo, de se conhecer. Estamos na fase dos beijinhos, comer um sorvete na praia, olhando o mar”, acrescentou. Nesse momento, ele foi interrompido por Ana Maria Braga.

“Que conversa é essa? Está querendo me enrolar essa hora da manhã? Que é isso, menino? Você tem idade para isso e ela também já tem para namorar de verdade”, disse a apresentadora. Davi desconversou e riu da situação.

Nas redes sociais, usuários fizeram postagens sobre o caso. “Gente! Mas não era esposa até ontem, o amor da vida dele?!”, escreveu Ana Paula Renault, ex-participante do reality. “No BBB: minha esposa. Na Ana Maria Braga: estamos nos conhecendo”, comentou outra publicação.

“Quando estava no BBB a Mani era ‘esposa’ agora que ganhou 2.9M + prêmios e viu a Mani toda arrumada, ela é só namorada. Teve o DISPLANTE de citar a Bíblia para "botar ela no lugar dela" de namorada, falando que estão "se conhecendo" tomando sorvete na praia. Namaria até chamou atenção”, defendeu uma usuária.

Mas o caso não rendeu apenas comentários negativos. Outra postagem defendeu Davi e disse que ele quis manter o “tom respeitador” ao falar sobre o seu relacionamento.