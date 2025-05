'The Chosen': 5ª temporada tem data de estreia confirmada no Brasil

A aguardada quinta temporada de "The Chosen", série que retrata a trajetória de Jesus Cristo, já tem data marcada para chegar ao streaming. Após a exibição dos dois primeiros episódios nos cinemas em abril, os demais capítulos poderão ser assistidos pelo público a partir do dia 13 de julho, no Prime Video. Ao todo, a nova temporada conta com oito episódios.

Veja também Zoeira Saiba quem são os personagens de 'The Chosen' e quem é a atriz brasileira no elenco da série Zoeira Série The Chosen, sobre a vida de Jesus, volta a ser exibida pelo SBT em meio à crise histórica de audiência

O que esperar da nova fase

Com o subtítulo Última Ceia, a quinta temporada retrata o período em que Jesus (Jonathan Roumie) entra em Jerusalém como rei e se depara com a corrupção no templo sagrado. Enquanto isso, o Sumo Sacerdote (Richard Fancy) articula formas de enfraquecer a figura do Messias. No entanto, Jesus toma a dianteira e confronta os líderes religiosos, denunciando as práticas desonestas.

A nova temporada foca totalmente na Semana Santa. A história acompanha os últimos dias de Jesus antes da crucificação e culmina com sua ressurreição. A narrativa tem início com a acolhida do povo, que o recebe como rei, e mostra a expectativa dos discípulos por sua coroação.

Veja também Zoeira Além de 'The Chosen', conheça 5 séries e filmes sobre Jesus Cristo para assistir antes da Semana Santa

Contrariando as expectativas de um enfrentamento direto com o Império Romano, Jesus redefine o sentido da celebração da fé judaica, o que desperta a reação de autoridades religiosas e políticas. Sentindo-se ameaçados, esses líderes iniciam uma série de ações para conter a disseminação de sua mensagem, o que acaba levando aos acontecimentos da Última Ceia.

Sobre a série

"The Chosen" é um drama histórico que oferece uma nova perspectiva sobre a vida de Jesus Cristo, narrada a partir da visão das pessoas que conviveram com ele. Ambientada em Israel, durante o domínio romano no século I, a série de sete temporadas apresenta uma leitura autêntica e comovente dos ensinamentos e da jornada de Jesus.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.