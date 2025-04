Quinta temporada de The Chosen deve chegar ao streaming em junho; veja detalhes

Sucesso global, a série "The Chosen" retrata ao dia a dia da vida de Jesus Cristo e seus contemporâneos, e ficou conhecida pelo enfoque humanizado nos personagens e por explorar as histórias profundamente. A tendência é de que, ainda neste primeiro semestre, ela seja disponibilizada no streaming.

As informações do portal Tecmundo apontam que a série será disponibilizada no Prime Video no mês de junho, sem uma data definida. Trata-se de uma disponibilidade inédita, uma vez que os episódios da trama são exibidos gratuitamente para os telespectadores.

O Prime Video tem todas as quatro primeiras temporadas de The Chosen no catálogo. A quinta será disponibilizada primeiro no streaming, sem nenhum custo. Só depois disso é que a série vai chegar para outras plataformas.

As tratativas foram explicadas por Dallas Jenkins, criador da série, durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais. Pelo acordo, o Prime Video tem 90 dias de exclusividade para a transmissão da quinta temporada. Isso vale para os Estados Unidos, mas deve ter repercussão na distribuição internacional de The Chosen.

Após o serviço transmitir os novos capítulos é que eles vão chegar ao site e aos aplicativos oficiais da produção, sem nenhum custo. Embora isso deva acontecer ainda em 2025, ainda não há uma data definida. No entanto, é somente depois dessa etapa que a série deve começar a chegar a outras plataformas, como a Netflix.

Nos Estados Unidos, os episódios da quinta temporada estão sendo exibidos em alguns cinemas, o que vai ocorrer até o próximo domingo (20), quando deve começar a transição para o streaming. No Brasil, algumas sessões também estão exibindo os dois primeiros episódios, e as demais devem chegar nas próximas semanas nas salas.

5ª temporada de "The Chosen"

"The Chosen: A Última Ceia" deve abordar o período que antecede a morte de Jesus Cristo, quando o povo de Israel passa a considerá-lo um rei e os discípulos esperam pela coroação.

No entanto, a história conta que Jesus continuava a enfrentar líderes fariseus, fato que dá início a conflitos e emboscadas de autoridades religiosas e políticas para que Jesus não dê continuidade à missão buscada por ele.

As temporadas de "The Chosen" abordam a opressão romana em Israel no primeiro século, abordando os ensinamentos de Jesus nesse contexto e mostrando uma visão inspirada nos evangelhos da Bíblia.

