Bella Campos chora e é aplaudida por colegas em meio a crise com Cauã Reymond, diz colunista

A discussão entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores da novela "Vale Tudo" segue dando o que falar. Após reclamarem um do outro no setor de compliance da empresa, os atores teriam sido chamados para gravar diversas cenas juntos, mas não teriam executaram o trabalho porque a Globo teria cancelado as gravações.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, Bella e Cauã tinham cerca de 15 cenas para gravar juntos nessa quinta-feira (17), incluindo momentos de beijos e até de sexo.

Contudo, nenhuma foi feita, porque a direção do folhetim teria pressionado a atriz a se pronunciar publicamente a favor do colega de elenco para diminuir as polêmicas e ajudar na limpeza de imagem do ator — e ela teria se recusado.

Fontes relataram à colunista, ainda, que a intérprete de Maria de Fátima teria começado a chorar e chegou a ser aplaudida por vários companheiros de elenco e produção. Depois disso, ela e Cauã teriam se reunido com o diretor geral do canal, Amauri Soares, para resolver o problema.

Queixas contra colega de elenco

Rumores apontam que a crise entre Bella Campos e Cauã Reymond teria começado antes da estreia de "Vale Tudo". A atriz teria, inclusive, formalizado uma queixa na emissora sobre o comportamento do colega de elenco, alegando que ele era debochado, mau colega, agressivo, displicente e machista.

Segundo Carla Bittencourt, nos bastidores, os atores mal se falam. Também não interagem nos ensaios nem depois das cenas. A equipe de produção, inclusive, estaria fazendo malabarismos para evitar que os dois fiquem no mesmo ambiente além do tempo necessário.