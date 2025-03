Famosa série sobre a vida de Jesus, "The Chosen - Os Escolhidos" voltará à grade de programação do SBT a partir deste domingo (9), meia-noite. O motivo do retorno não é nada nobre: o programa é uma aposta para driblar a histórica crise de audiência enfrentada pela emissora.

O próprio anúncio da reexibição da série foi feito às pressas, apenas na tarde da última sexta-feira (7). Até então, conforme o Notícias da TV, não havia especulação de que a série religiosa voltaria a ser exibida.

A última exibição da atração aconteceu em 23 de fevereiro. Na ocasião, marcou 2,1 pontos na Grande São Paulo, menos de um terço da audiência do dominical de Patricia Abravanel (6,8). No domingo passado (2), o SBT investiu na cobertura do Carnaval depois do Programa Silvio Santos.

Curiosamente, o retorno da série bíblica à TV aberta coincide com a estreia da quinta temporada nos cinemas. Os episódios inéditos ganharão a telona a partir de 10 de abril, quando serão exibidos na telona os dois primeiros capítulos da Última Ceia.

Como ficará a programação

The Chosen ocupará o horário antes pertencente à Lei e Desordem, título nacional dado a Brooklyn Nine-Nine (2013-2021). Aclamada, a comédia policial não conseguiu manter o público em frente à TV e precisará ser substituída.

Legenda: The Chosen ocupará o horário antes pertencente à Lei e Desordem, título nacional dado a Brooklyn Nine-Nine Foto: Divulgação

O SBT exibiu a segunda temporada de The Chosen entre março e abril no ano passado, sempre às quartas-feiras após o Programa do Ratinho e o The Noite. A série, contudo, saiu da programação sem explicações após cinco semanas no ar.

Criador do programa, Dallas Jenkins já anunciou que a série chegará ao fim na sétima temporada. Mas a história bíblica continuará: ele prepara novas séries sobre Moisés e José, além de spin-offs sobre os apóstolos de Cristo.

Mais de The Chosen

Outra proposta do realizador é a animação The Chosen Adventures (As Aventuras dos Escolhidos, em tradução literal). Ela deve ser a primeira a chegar aos fãs e vai mostrar um grupo de crianças que encontra Jesus.

As séries live-action, por sua vez, demorarão um pouco mais para sair do papel. A primeira será Joseph (José, em tradução literal), sobre o filho de Jacó que foi de escravo a governador no Egito depois de interpretar um sonho do faraó sobre sete vacas gordas e sete magras.

Legenda: Do mesmo criador de The Chosen, a animação The Chosen Adventures mostrará um grupo de crianças que encontra Jesus Foto: Divulgação

Haverá ainda Book of Moses (Livro de Moisés) e The Way of the Chosen (O Caminho dos Escolhidos), esta com previsão de continuar a história da atração principal, uma vez que, na última temporada, The Chosen mostrará a ressurreição de Jesus.

No spin-off, baseado no livro dos Atos dos Apóstolos, os seguidores de Cristo assumirão o protagonismo enquanto espalham a palavra do filho de Deus pelo mundo.