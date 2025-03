Saiba quem é Pedro Cantelmo, cineasta que virou assunto nas redes sociais após documentário com Anitta

Pedro Cantelmo é um cineasta com mais de 10 anos de experiência no mercado audiovisual, sendo reconhecido por seu trabalho como diretor para a Netflix e por seu papel como diretor criativo em projetos para marcas como Netshoes, Aramis, Renner e Stella Artois. Recentemente, o nome de Pedro virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo para a repercussão? O relacionamento que o cineasta teve com Anitta no passado e o reencontro entre os dois durante as gravações do filme, lançado na última quinta-feira (6).

Veja também Zoeira Fernanda Torres tira férias após campanha do Oscar: 'Descanso da Guerreira' Zoeira Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (8/03 e 9/3)

O cineasta e a cantora reviveram um antigo caso amoroso durante as gravações do filme, o que gerou grande repercussão. No documentário, Pedro e Anitta aparecem em cenas íntimas, com momentos quentes, como quando estão tomando banho juntos, completamente nus.

Anitta relembra, no filme, que foi com Pedro que ela viveu seu primeiro romance, quando tinha 11 anos e ele 13: “Ele era o cara mais gato do bairro, uma loucura, e eu não era. E eu era horrorosa. Ele veio me beijar, foi tipo: eu não estava conseguindo acreditar naquilo, porque ele era muito, muito, gato, e eu não era. Fiquei muito feliz e falei: 'ai, meu Deus, estou beijando o cara mais gato que eu vou beijar a minha vida inteira”, contou Anitta.

Pedro começou sua trajetória no audiovisual aos 15 anos, quando começou a filmar, e fundou sua própria produtora aos 23 anos. Enquanto isso, Larissa, que mais tarde adotaria o nome de Anitta, seguia sua carreira no funk e logo se tornaria uma estrela global.

O reencontro

Anitta teve a ideia de convidar Pedro para dirigir, junto com João Wainer, o documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", que estreou recentemente na Netflix. Foi durante as gravações do filme que o relacionamento entre os dois, que já tinha ocorrido no passado, se reacendeu.

Em uma entrevista ao Hugo Gloss, Anitta explicou que o revival foi algo natural: “Ele soube fazer isso muito bem. Conforme o filme foi rolando, isso foi acontecendo, sabe? Não foi algo que já estava acontecendo, e eu chamei ele, foi o contrário. Eu sabia que independente de rolar alguma coisa ou não, que a gente nem pensou nisso, na verdade, ele conseguiria captar a Larissa, entendeu?"

No documentário de Anitta, os dois se mostram próximos e o reencontro entre Larissa e Pedro gera cenas de intimidade. No entanto, a relação não foi longe. Após Pedro cometer um erro, Anitta decide interromper o romance. “Acontece que mandei mal com ela, e ela não quis continuar junto, na mesma hora. Se eu tivesse que dizer um defeito da Larissa, seria esse: essa capacidade assustadora de cortar situações quando elas não estão exatamente de acordo com o que ela considera certo. O fato é que depois dessa noite, a gente se afastou de vez", disse Pedro no documentário.

Nos stories do Instagram, Anitta falou sobre o affair com o cineasta, destacando que ele foi uma forma de se sentir segura e livre durante as gravações. “O que aconteceu nessa relação não é importante. A última conversa que eu tive com ele sobre esse assunto foi o que vocês viram no filme mesmo, que foi interrompida por um pedido de foto. E também a gente acha isso muito genial, porque retrata exatamente situações da minha vida onde, quantas vezes, em momentos importantes fomos interrompidos por uma pessoa pedindo uma foto, coisas do tipo, e a gente queria que realmente o público tivesse essa sensação”, explicou a cantora.

Outro romance público de Pedro

Em 2017, antes desse reencontro com Anitta, Pedro Cantelmo já estava na mídia por conta de um romance com a atriz Giullia Buscacio, que interpretou Sandra no remake de "Renascer", exibido pela Globo. Na época, Pedro publicou uma declaração de amor nas redes sociais, junto de uma foto dos dois se beijando. "Se juntos já causam, imagina juntos", escreveu o cineasta. A atriz respondeu: "Amo você". Pedro também foi responsável por fazer a tatuagem "sertão" na sola do pé de Giullia, um gesto marcante do relacionamento deles.