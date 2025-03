Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (8/03 e 9/3)

Após Dona Delma vencer a Prova do Anjo do BBB 25 neste sábado (8), a sister teve que escolher uma colega de confinamento para receber o Castigo do Monstro.

Neste final de semana, a dinâmica tem como tema "Plantão da Globo". Dona Delma escolheu Thamiris para o Castigo do Monstro desta semana.

O anjo Dona Delma teve que escolher uma pessoa para entrevistar os participantes pela casa. A escolhida para o Monstro também perdeu 300 estalecas.

No domingo (9), durante a formação do paredão, o anjo vai imunizar outro participante. No entanto, imunidade concedida pelo Anjo poderá ser anulada pelo Big Fone de domingo (9).

Ao escolher Thamiris, Dona Delma justificou afirmando que também recebeu o Castigo do Monstro recentemente, chegando a passar mal. "Chumbo trocado não dói", disse.