Quem está na Mira do Líder do BBB 25? Veja quem Maike indicou

Após vencer a Prova do Líder de resistência no Big Brother Brasil (BBB) 25, Maike colocou cinco pessoas na sua mira. A dinâmica foi realizada no programa ao vivo da noite desta sexta-feira (7).

Com a quinta liderança individual e o fim da dinâmica de duplas, o paulista escolheu como alvos:

Vitória Aline Vinicius Diego Hypólito Daniele Hypólito

O líder deverá optar por uma dessas cinco pessoas para mandar direto ao paredão no domingo (9).

Veja também Zoeira Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão do líder Maike Zoeira Com Big Fone e Loja Secreta, veja cronograma do BBB 25 desta semana Zoeira Quem ganhou a prova do Líder no BBB 25? Veja detalhes da 8ª disputa do reality

ENTENDA A DINÂMICA

"Na mira do líder" é uma das novas dinâmicas que entrou para a programação do Big Brother Brasil na edição do ano passado. Na atividade, os líderes da semana devem selecionar alguns brothers para sua mira.

Isso quer dizer que, durante a formação do paredão, a dupla deve obrigatoriamente escolher um deles para indicar à berlinda.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.