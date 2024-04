Após engravidar mesmo com DIU, influenciadora espera novo bebê após laqueadura em MG

A influenciadora digital Brenda Nathielle Teixeira, de 29 anos, anunciou que está gravida após fazer uma laqueadura, sendo o segundo método contraceptivo a falhar já que a gestação anterior aconteceu mesmo com o uso de DIU.

"Demorei muito tempo para acreditar que estava vivendo isso de novo, talvez por como foi a gestação do DIU, precisei de muita terapia pra superar tudo, todos os traumas que ficou psicologicamente falando. Então a nova gestação caiu como uma bomba", relatou ao g1.

Brenda, moradora de Nova Serrana, em Minas Gerais, optou pela laqueadura exatamente pelo DIU não ter funcionado. Então, na cesariana da terceira filha, em 2023, ela realizou o método.

"Eu e meu marido optamos juntos pela laqueadura, porque eu já iria passar pela cesárea de qualquer forma, e daí não usávamos outro método. Mas, veio novamente o atraso e os enjoos, eu sempre enjoo muito nas minhas gestações. No dia 1º de abril, decidi fazer um teste e mais uma vez, um susto, ainda maior que o outro", compartilhou.

O marido Lucas Lopes também ficou impactado com a nova gravidez e com o gerenciamento familiar com o novo membro.

"Ficou dias sem comer, sem conseguir conversar, super preocupado. Eu entendo a reação dele. A vida não é um conto de fadas. Nós, que temos três filhos, sabemos muito bem das responsabilidades de todos os dias. Então imagino que em algum momento ele se conseguia lidar com isso, porque eu também pensei", completou.

O que explica o caso

A médica obstetra Marina Neves, que cuida de Brenda, contextualizou que nenhum método de contracepção é completamente eficaz. "Tem 15 anos que eu faço laqueadura e quando vi a mensagem dela, falei: 'Não é possível que é ela'. Mas, é possível. Tudo é possível", refletiu a especialista.

A gravidez não configura um erro médico ou hospitalar e casos como o da mineira são muito raros. "O DIU tem uma taxa de falha menor que 1%. Mesmo ele estando dentro da cavidade uterina, ele não impede todas as implantações. Então, uma vez ou outra, podemos encontrar casos de gravidez com o DIU".

Já sobre a laqueadura, quando há o corte das trompas, a taxa de falha cai para 0,5% ou 1 para cada 250. "Mas o óvulo é uma célula muito pequena, pode cair na cavidade pélvica e ser levado pelo fluido peritoneal até a ponta cortada. Então, mesmo cortando, existe essa possibilidade", acrescentou.

Novo método

Agora é o marido quem deve partir para uma nova tentativa de contracepção com uma vasectomia. "Eu estou de 7 semanas, e agora estamos mais tranquilos e cheios de planos, afinal, a família nova já nem cabe em um carro normal", brincou Brenda.