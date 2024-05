Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de maio

Sua sensibilidade está super dilatada. Até o dia 08/05 você estará aprendendo a soltar, desapegar. A Lua segue em Peixes e no período da tarde vai fazer um aspecto super harmonioso com o Sol em Touro. Expresse o que sente, a sexta-feira promete harmonia nos relacionamentos. Peça ajuda, pois tenho certeza que você vai conseguir aquilo que precisa. Marte e Plutão batem um papo amistoso. Plutão exige mudança e Marte vai cheio de energia realizar. Tenho certeza que a recompensa será boa e duradoura, especialmente se o seu trabalho for feito de maneira altruísta

Signo de Câncer hoje

Você está vivendo um período de conclusão. O que é prioridade para você nesse momento? Organize as estruturas da sua vida e elimine o que não está contribuindo para o seu crescimento e bem estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.