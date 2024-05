Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de maio

Sua sensibilidade está super dilatada. Até o dia 08/05 você estará aprendendo a soltar, desapegar. A Lua segue em Peixes e no período da tarde vai fazer um aspecto super harmonioso com o Sol em Touro. Expresse o que sente, a sexta-feira promete harmonia nos relacionamentos. Peça ajuda, pois tenho certeza que você vai conseguir aquilo que precisa. Marte e Plutão batem um papo amistoso. Plutão exige mudança e Marte vai cheio de energia realizar. Tenho certeza que a recompensa será boa e duradoura, especialmente se o seu trabalho for feito de maneira altruísta

Signo de Áries hoje

Marte está dando um gás nas suas ações. Interaja, troque ideias, pois tenho certeza que suas intenções sejam compreendidas. Chegou a hora de resolver os mal-entendidos e buscar mais harmonia nos seus relacionamentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.