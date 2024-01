Roberta Sá faz show gratuito no Pré-Carnaval de Fortaleza

Roberta Sá é atração confirmada no primeiro sábado do Pré-Carnaval de Fortaleza. A apresentação acontece à noite, no Aterrinho da Praia de Iracema. Horários e mais informações serão divulgadas pela Secretaria de Cultura de Fortaleza em breve.

Com projeto inspirado no clima das rodas de samba, a cantora circula em turnê pelo Brasil e exterior com o show "Sambasá". No setlist, as canções do repertório da potiguar se misturam a grandes clássicos da música popular, compostos ou difundidos nas vozes de nomes como Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra e Martinho da Vila. Em Fortaleza, o espetáculo foi apresentado em dezembro, no Cineteatro São Luiz.

Além de Roberta Sá, estão confirmadas as apresentações do grupo baiano Olodum, na sexta-feira (12), na Praça do Ferreira, após o bloco Luxo da Aldeia, também foi revelado pelo secretário da Cultura que Maria Rita encerrará o Carnaval de Fortaleza, com show na terça-feira (13).

Os cantores Silva e Diogo Nogueira foram anunciados como atrações do Ciclo Carnavalesco, mas ainda não foram divulgadas datas e outras atrações.