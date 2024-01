Fantasias para o Carnaval 2024: veja 10 tendências de moda e beleza para se inspirar

O ano virou e o assunto é apenas um: o Carnaval. Neste ano, o festejo ocorre em meados de fevereiro, e os blocos de pré-carnaval já despontam como opção de lazer nos fins de semana – trazendo de volta o interesse por looks leves, coloridos e cheios de brilho.

Em Fortaleza, ainda que a cultura de fantasias mais “tradicionais” não seja tão marcante, os foliões aproveitam a data para caprichar em looks que fogem do óbvio, criando e misturando peças e acessórios especialmente para o período.

Para te ajudar a pensar em fantasias fáceis, bonitas e criativas, o Diário do Nordeste convidou quatro especialistas em moda para compartilharem suas apostas sobre as principais tendências carnavalescas de moda e beleza em 2024. Confira:

1. Maximalismo

No Carnaval, uma das principais dicas de estilo é ousar e se divertir com as montações. Por isso, a designer, estilista e publicitária Sarah Veloso acredita que o maximalismo seguirá forte nas festas e blocos, com looks e penteados cheios de volume e ousadia.

“Nas joias e acessórios, a regra é uma só: menos básico e mais borogodó. Roupas com aplicações repetidas e grandes é o que vai estar em alta”, destaca Sarah.

2. Cores vivas e muito brilho

Ainda na linha do “mais é mais”, a consultora de imagem e estilo Elaine Quinderé afirma que “muita cor, muito brilho e fantasias/looks maximalistas sempre vão estar presentes” no Carnaval, já que a data que permite que as pessoas demonstrem ao máximo quais são seus gostos e o que gostariam de ser no dia a dia.

Na hora de pensar na fantasia, a especialista sugere que os foliões apostem em looks com cores quentes e maquiagens que misturam texturas. “Colorido, brilhante e artesanal. Essa mistura que só a gente faz de montar um look glamouroso, com brilho e pedras, mas trazendo referências da nossa natureza, por exemplo, é sempre sucesso”, comenta.

Cores que chamam a atenção devem continuar em alta, como amarelo, laranja, vermelho, rosa pink, verde bandeira, azul turquesa e roxo.

3. Metalizado

Legenda: Beyoncé em visita a Salvador para a festa Club Renaissance, em dezembro Foto: Reprodução/Instagram

Além de cores chamativas, uma tendência que ganhou força no último ano e promete ser o grande hit do Carnaval é o metalizado, seja para roupas e fantasias, seja na maquiagem.

A designer Sarah Veloso afirma que boa parte do aumento das buscas por elementos prateados vem do grande impacto mundial do Renaissance, último álbum da cantora Beyoncé, que tem uma identidade visual baseada em elementos metalizados, cheios de brilho e com uma pegada futurista.

“A gente pode se inspirar muito, inclusive nos looks que a Bey usou na Renaissance Tour”, lembra Sarah.

Sarah Veloso designer, publicitária e estilista Beyoncé fez o legado dela com a nova turnê com força. O metalizado já vem sendo incorporado em peças do dia a dia como calças, tops, vestidos, jaquetas e trench coats são protagonistas – em uma vibe ultramoderna e futurista, com pegada mais casual para o dia a dia. No Carnaval, não será diferente.

4. Artesanato e elementos regionais

Além do metalizado, cores e texturas que remetem ao artesanato e ao trabalho manual, numa pegada mais regional, devem fazer sucesso nas ruas e festas da Cidade. “Palha, cerâmica, couro e juta, por exemplo, podem ser grandes apostas”, pontua Elaine Quinderé.

A consultora de estilo também aponta que elementos simbólicos da nossa cultura e ancestralidade, como o cangaço, o maracatu, a xilogravura, o cordel, a sanfona, o litoral e o humor cearense podem se fazer presentes em muitas fantasias.

Ivens Andrade publicitário e pesquisador de moda Os grupos tradicionais de Fortaleza são os melhores para ver fantasias super criativas. Há uma carga cultural muito forte nos blocos do Centro, do Benfica, e as pessoas usam essa ocasião para recriar capas de álbum da MPB, para ser Gal, Ney Matogrosso. Eu acredito que essa celebração a referências latino-americanas e brasileiras, especialmente, é muito nossa. Gostamos de lembrar que não tem nada igual ao Carnaval do Brasil, e que ele acontece com muita força no Nordeste também.

5. Biquínis, biquínis, biquínis

O biquíni é outro item que é a cara do calor cearense, já é figurinha carimbada nos carnavais e deve permanecer forte no de 2024, ganhando novos formatos e combinações.

O designer Zé Filho acredita que, nesse ano, o destaque será de quem apostar na irreverência, com “acessórios, recortes, brilhos, incrementando o biquíni com acessórios de punho, de braço, luvas, munhequeiras e cabeças interessantes”.

Em um verão especialmente quente, os biquínis devem se destacar pelo conforto e praticidade. Mas, segundo Zé, o que não falta é jeito de inovar na peça: “tem biquíni em formato de boca, de rosto, pelúcia, urso. Ando vendo um pouco dessas movimentações. Sai de algo para pegar bronze e vira uma fantasia mesmo”.

6. Maquiagem com foco no olhar

Não sabe por onde começar a pensar na sua fantasia? Elaborar uma maquiagem diferente, colorida e brilhosa pode ser um bom primeiro passo. Para Zé Filho, o protagonismo nas makes de 2024 será do delineado, que ganha novas cores e pode ser combinado com sombras diferentes, lantejoulas e outros acessórios.

Usar lápis de olho e sombras coloridas para fazer desenhos na parte de cima do rosto, como bolinhas, estrelas, raios e corações que emolduram os olhos também são uma forma de criar uma maquiagem divertida e que foge do trivial.

7. Cabelos descoloridos

Já quem quer fazer um cabelo diferente para o Carnaval pode apostar em um clássico da época: os cabelos descoloridos. Do tradicional platinado estilo “nevou” a brincadeiras com desenhos, a descoloração “é o jeito mais simples de ativar o modo celebração", destaca o publicitário e pesquisador de moda Ivens Andrade. "Dá para descolorir o cabelo todo ou criar desenhos com tintas coloridas”, sugere.

8. Franjas

Uma tendência que veio forte em 2023 e deve permanecer neste ano são as franjas – que podem ser estilizadas de forma leve para deixar o look mais fresco. “Como são simples de achar e fazem o jogo de cobre-e-descobre o corpo, elas devem aparecer de novo. Não vai ser difícil achar pessoas vestidas como pompons de torcida”, brinca Ivens.

Para o pesquisador de moda, além das franjas, tecidos como lamê e tramas brilhosas serão destaques no Carnaval 2024.

9. Laços

Os laços começaram a aparecer como tendência no ano passado, mas devem ganhar força em 2024 – e já no comecinho do ano, chegando com tudo no Carnaval, aposta a estilista Sarah Veloso. Farão sucesso “sobreposições de laços, laços maximalistas, laçarotes na cabeça/cabelo, como top e até mesmo em maquiagem”, afirma.

10. Miçangas

Para alegria dos swifties, as miçangas que tiveram um boom com a turnê da cantora Taylor Swift no Brasil devem continuar em alta – agora em roupas e acessórios divertidos. No calor do verão, os tops de miçangas devem se destacar nos looks, aposta Sarah Veloso. Acessórios com o adorno também são uma opção para incrementar o look.