Para todos os gostos: confira shows confirmados no Ceará em 2024

As festas de Réveillon mal acabaram, mas quem quiser seguir comemorando tem motivos de sobra. Seja com artistas cearenses, bandas de alcance nacional ou até grupos internacionais, o calendário de shows do Estado – especialmente da Capital – promete seguir aquecido durante todo o ano, com uma série de apresentações musicais já confirmadas para os primeiros meses de 2024.

Para te ajudar a se programar, o Diário do Nordeste elaborou uma lista com 30 eventos e mais de 70 artistas – para todos os gostos e bolsos – que se apresentam no Ceará ainda este ano. Confira a seguir:

JANEIRO

05, 06 e 07/01 – FÉRIAS NA PI

Legenda: Getúlio Abelha, Duda Beat, Gilsons e Mateus Fazeno Rock são algumas das atrações do Férias na PI Foto: Divulgação

A sexta edição do festival “Férias na PI” dá início à programação multicultural de janeiro da Capital em grande estilo, com shows de artistas cearenses e de alcance nacional. Os shows ocorrem no primeiro fim de semana do mês, com entrada franca e classificação livre.

Na próxima sexta-feira (05), o line-up é 100% cearense: se apresentam DJ Bugzinha, Mateus Fazeno Rock, Selvagens à Procura de Lei e Getúlio Abelha. No sábado (06), sobem ao palco do Aterrinho as bandas Nação Zumbi e Gilsons. Já no domingo (07), os shows são de Maneva e Duda Beat.

Serviço

Endereço: Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: Ainda não divulgado

Acesso gratuito

Mais informações: @prefeituradefortaleza

11/01 – DE FÉRIAS COM TATY GIRL

Legenda: Taty Girl grava novo álbum ao vivo em janeiro Foto: Reprodução/Instagram

Um dos maiores nomes do forró do Ceará, a cantora Taty Girl se apresenta em show especial no Colosso para gravação do CD de verão “De Férias com Taty Girl”. Entre os sucessos esperados no setlist está “Tive sorte sim”, versão da artista de “Nothing’s gonna change my love for you” lançada no fim do ano passado.

Serviço

Endereço: Colosso Fortaleza (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Horário: 22h

Ingressos: R$ 160 (front - inteira) / R$ 80 (front - meia entrada) | Vendas na plataforma Virtual Ticket

Classificação: 18 anos

Mais informações: @colosso.fortaleza

12/01 – FESTIVAL DÁ TEU NOME

Legenda: Além de cantora, Mumutante é atriz Foto: Murilo da Paz/Divulgação

A segunda edição do festival “Dá Teu Nome”, evento com foco no protagonismo de pessoas trans, travestis e não-binárias realizado pelo Instituto Mirante de Cultura e Arte, ocorre na Estação das Artes e conta com performances e apresentações musicais.

Além do setlist do DJ Viúva Negra, o público poderá conferir shows das cantoras Mumutante e Ayo Tupinambá.

Serviço

Endereço: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 18h – Início do evento / 19h10 – Mumutante / 20h20 – Ayo Tupinambá | Show “Canto para Sobreviver” / 21h – DJ Viúva Negra

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

13/01 – CAMALEÕES SELVAGENS

Legenda: Selvagens à Procura de Lei (foto) se apresenta mais uma vez com o bloco Camaleões do Vila neste Carnaval Foto: Arthur Henrique/Divulgação

Unindo a tradição do bloco Camaleões do Vila e a modernidade dos arranjos do Selvagens à Procura de Lei, o bloco Camaleões Selvagens faz releituras de sucessos da música nacional e internacional com energia e animação.

No pré-carnaval, uma das paradas do supergrupo será gratuita, no Centro da Cidade, como parte da programação de férias da Estação das Artes.

Serviço

Endereço: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 19h30

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

13/01 – DANIEL GROOVE E FERNANDO CATATAU

Legenda: Catatau apresenta o show "Só as românticas" Foto: Divulgação

Em dois shows especiais, Groove e Catatau apresentam seus projetos autorais em um passeio pela música contemporânea cearense. O primeiro show, “Volta”, é alusivo ao lançamento do single homônimo de Daniel, que também cantará sucessos de seus três primeiros álbuns solo.

Já Catatau, que canta em seguida, apresenta o show “Só as românticas”, reunindo canções do Cidadão Instigado, covers e outras produções musicais que falam de amor.

Serviço

Endereço: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Classificação: 16 anos

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço) | Acessível em Libras

Mais informações: dragaodomar.org e @dragaodomar

13, 14 e 18/01 – ESTEBAN TAVARES

Legenda: Esteban Tavares se apresenta na Capital e no interior Foto: Gabi Bertuzzo/Divulgação

Em mais uma turnê pelo Nordeste, o cantor e instrumentista gaúcho Esteban – também conhecido por ter integrado a banda de rock Fresno nos anos 2000 – passa por três cidades cearenses no mês de janeiro.

No dia 13, ele se apresenta em Juazeiro do Norte, n’O Cangaço Bar. No dia 14, faz um show gratuito em Iguatu, no In Braza Pub, em parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste. Já em Fortaleza, Esteban se apresenta no dia 18, no Vibe 085.

Serviço

Endereço: O Cangaço Bar (av. Padre Cícero, 1751 - Salesianos – Juazeiro do Norte) / In Braza Pub (av. Deoclécio Lima Verde, 67 - Areias I – Iguatu) / Vibe 085 (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema – Fortaleza)

Ingressos: De R$ 30 a R$ 60 (Juazeiro do Norte) / Gratuito (Iguatu) / De R$ 50 a R$ 100 (Fortaleza) | Vendas online

Mais informações: @dmusicshows e @estebantavares

14/01 – ENSAIOS DA ANITTA

Legenda: É a primeira vez que Anitta traz seu bloco para Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Pela primeira vez no Ceará, o bloco de Carnaval da cantora Anitta terá edição única em Fortaleza no mês de janeiro, no Marina Park Hotel. O show terá participação especial do cantor Rogerinho, dono de hits como “Botadinha saliente” e “Furduncinho do Rogerinho”. As vendas já estão no 5º lote, com ingressos disponíveis apenas para o setor Open Bar.

Serviço

Endereço: Marina Park Hotel (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Horário: A partir das 17h

Ingressos: R$ 500 (Open Bar) | Vendas na plataforma Ingresse.com

Classificação: 16 anos (acompanhado dos responsáveis) / 18 anos (para setor Open Bar)

Mais informações: @ensaiosdaanitta

19/01 – DI FERREIRA E BIA FERREIRA

Legenda: Letras de Bia Ferreira falam de feminismo, antirracismo e do combate à LGBTfobia Foto: Divulgação

Em mais uma dose dupla de shows no Anfiteatro do Dragão do Mar, as multiartistas Di Ferreira (CE) e Bia Ferreira (MG) apresentam músicas que representam a força das mulheres brasileiras.

Di inicia a noite com o show “Caos e Benção”, com canções autorais e releituras, e Bia encerra à noite com uma apresentação voz e violão das músicas que define como "MMP: Música de Mulher Preta”.

Serviço

Endereço: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Classificação: 16 anos

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço) | Acessível em Libras

Mais informações: dragaodomar.org.br e @dragaodomar

19/01 – ALDO SENA

Legenda: Aldo Sena é um dos maiores nomes da guitarrada, ritmo paraense Foto: Victor Balde/Divulgação

Mestre da guitarrada paraense, Aldo Sena celebra os 40 anos de carreira em Fortaleza com um repertório cheio de hits, como “Solo de craque” e “Lambada complicada”. A programação começa mais cedo, às 18h, com os djs do projeto Carretera Sounds e a banda Descendentes da Índia Piaba.

Serviço

Endereço: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 21h

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

20/01 – JUNU

No Crato, o Centro Cultural do Cariri é palco fértil para artistas de todas as linguagens. Na seara musical, um dos artistas da terra que se apresenta durante as férias de janeiro é o músico, brincante e produtor cultural Junú, que leva o show “Vislumbre” ao Parque do CCC.

Serviço

Endereço: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro – Crato)

Horário: 18h

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço)

Mais informações: @centroculturaldocaririce

27/01 – FERVE + FELIPE CORDEIRO

Legenda: Coletivo Ferve se apresenta com Felipe Cordeiro na Estação das Artes Foto: Divulgação

Destaque na cena contemporânea brasileira, o cantor Felipe Cordeiro é conhecido pela mistura de estilos populares paraenses com sonoridade pop. Utilizando-se da guitarrada à música eletrônica, o artista é conhecido por hits como “Ela é tarja preta” e “Problema seu”.

Em show especial, ele se une ao coletivo Ferve, de artistas e produtores musicais paraibanos e potiguares, em uma apresentação gratuita que promete colocar todo mundo para dançar.

Serviço

Endereço: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: A partir das 17h

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

27/01 – NEGO GALLO E RICO DALASAM

Legenda: Nego Gallo e Rico Dalasam são expoentes do rap nacional Foto: Divulgação

Encerrando o projeto “Férias no Dragão”, o cearense Nego Gallo e o paulista Rico Dalasam apresentam seus novos shows autorais. Enquanto Gallo traz as canções de “O importante é enquanto se é presente”, Rico cantará o repertório do recém-lançado “Escuro brilhante, último dia no orfanato Tia Guga”.

Serviço

Endereço: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Classificação: 16 anos

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço) | Acessível em Libras

Mais informações: dragaodomar.org.br e @dragaodomar

27/01 – CPM 22 + SWITCH STANCE

Legenda: CPM 22 se apresenta no Sana 2024 Foto: Divulgação

Um dos nomes de grande sucesso do rock brasileiro nos anos 2000, a banda CPM 22 segue na ativa e traz mais um show para Fortaleza no fim de janeiro, durante a programação do Sana 2024 - Parte 1. Abrindo a noite, o grupo cearense Switch Stance faz um show em celebração aos 20 anos do álbum “Naquela estrada”.

Serviço

Endereço: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Horário: 20h

Ingressos: De R$ 50 a R$ 220 | Vendas na plataforma Sympla

Mais informações: portalsana.com.br

27/01 – LAGUM

Legenda: Lagum se apresenta com nova turnê Foto: Weber Padua/Divulgação

Em mais uma passagem por Fortaleza, a banda mineira de pop rock Lagum apresenta um novo repertório para os fãs cearenses, reunindo grandes hits e músicas do álbum mais recente do grupo, “Depois do fim”, indicado ao Grammy Latino.

Serviço

Endereço: Auê (av. Washington Soares, 3171 - Coaçu)

Horário: 21h

Ingressos: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia entrada) | Vendas na plataforma Ingresso Digital

27/01 – NAZIRÊ

No Cariri, o dia 27 também tem opções para quem quer curtir um bom show – e na faixa. Com uma década de estrada, a banda cearense de reggae Nazirê leva ao Centro Cultural do Cariri um show cheio de canções de amor, positividade e leveza, numa apresentação para todos os públicos. Entre os destaques do repertório está o single “Morada”, lançado no ano passado.

Serviço

Endereço: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro – Crato)

Horário: 19h

Acesso gratuito (entrada sujeita à capacidade do espaço)

Mais informações: @centroculturaldocaririce

28/01 – RODGER ROGÉRIO

Legenda: Rodger Rogério comemora aniversário em show no Cineteatro São Luiz Foto: Igor de Melo

Um dos expoentes da geração que ficou conhecida como “Pessoal do Ceará” nos anos 70, o cantor, compositor, violinista e ator Rodger Rogério celebra seus 80 anos de vida em um show especial no Cineteatro São Luiz.

No palco, familiares e parceiros musicais do artista dividem canções que fizeram história na música cearense e brasileira, bem como músicas de trabalhos mais recentes de Rodger.

Serviço

Endereço: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Horário: 18h

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia entrada) | Venda na bilheteria do Cineteatro e na plataforma Sympla

Mais informações: cineteatrosaoluiz.com.br

31/01 – LUIZA NOBEL

Em um show que reúne música popular brasileira, black music, soul, funk, pagodão, afoxé, maracatu, reggae, cumbia e salsa, a multiartista cearense Luiza Nobel apresenta um repertório que demonstra sua vasta pesquisa e trajetória musical.

Serviço

Endereço: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Venda na bilheteria do Cineteatro e na plataforma Sympla

Mais informações: cineteatrosaoluiz.com.br

JANEIRO/FEVEREIRO

BLOQUINHO DE VERÃO

Legenda: Cantora Mari Fernandez se apresenta no primeiro fim de semana do Bloquinho de Verão Foto: Divulgação

Entre janeiro e fevereiro, o tão esperado line-up do Bloquinho de Verão oferece diversas opções para quem quer curtir o período carnavalesco com muita animação. Neste ano, os shows ocorrem entre 6 de janeiro e 3 de fevereiro, sempre aos sábados, no Colosso Fortaleza.

A programação conta com artistas como Bell Marques, Nattan, Pedro Sampaio, Xand Avião, Mari Fernandez, Dennis, É O Tchan, Jonas Esticado, Eva, Cheiro de Amor e muito mais. Quem chegar cedo na festa ainda consegue aproveitar 2h de Open Bar de caipirinha e cerveja.

Serviço

Endereço: Colosso Fortaleza (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Horário: A partir das 15h

Ingressos: R$ 360 (inteira) / R$ 180 (meia entrada) | Vendas no shopping RioMar Fortaleza e na plataforma Efolia

Classificação: 18 anos até às 17h, 16 anos após às 17h

Mais informações: @bloquinhodeveraoce

CICLO CARNAVALESCO 2024

Legenda: Maria Rita, Silva, Diogo Nogueira e Olodum são atrações já confirmadas no Ciclo Carnavalesco 2024 Foto: Divulgação

Nos dois primeiros meses do ano, a Praia de Iracema também vira palco de uma série de atrações durante a programação de pré-carnaval e carnaval da Cidade. As primeiras atrações confirmadas pela Prefeitura de Fortaleza foram divulgadas no mês passado – no pré-carnaval, já são certos os shows do cantor Silva e da banda Olodum.

Já durante o período oficial de folia, a cantora Maria Rita e o sambista Diogo Nogueira se apresentam no Aterrinho da Praia de Iracema. Blocos carnavalescos, maracatus, afoxés e outras atrações musicais complementam a programação, que ainda não teve detalhes divulgados.

Serviço

Endereço: Aterrinho da Praia de Iracema

Acesso gratuito

Mais informações: @prefeituradefortaleza e @secultfor

MARÇO

09/03 – PAULO RICARDO + BARÃO VERMELHO

Legenda: Barão Vermelho se apresenta no projeto Rock Brasil Foto: Divulgação

Em dobradinha especial no evento “Rock Brasil”, o cantor Paulo Ricardo e a banda Barão Vermelho realizam shows que irão emocionar e animar fãs do rock nacional. O show de abertura fica por conta da cantora Makem, que leva ao RioMar um repertório especial em homenagem à saudosa Rita Lee.

Serviço

Endereço: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza

Horário: Abertura dos portões às 16h

Ingressos: De R$ 120 a R$ 460, a depender do tipo de ingresso e setor | Vendas na plataforma Bilheteria Digital

Mais informações: @dmusicshows

16/03 – TARJA E MARKO HIETALA

Legenda: Tarja foi vocalista do Nightwish por quase uma década Foto: Divulgação

Ex-membros da banda de metal sinfônico Nightwish, a cantora Tarja Turunen e o baixista e produtor musical Marko Hietala chegam à capital cearense com a turnê “Living the Dream - The Hits Tour”. No repertório, grandes sucessos do grupo finlandês e hits da carreira solo de Tarja se unem em um show que promete ser um presente para os fãs que acompanharam o duo nas últimas décadas.

Serviço

Endereço: Complexo Armazém (av. Almirante Jaceguai, 19 - Centro)

Horário: 20h

Ingressos: De R$ 235 a R$ 558 | Vendas na plataforma Bilheteria Digital

Mais informações: (85) 3219-4322 e @dmusicshows

31/03 – KRISIUN

Legenda: A banda de death metal Krisiun Foto: Maya Melchers/Divulgação

Em mais um show para amantes do rock, a banda Krisiun se apresenta como headliner na 1ª edição do Fortaleza Extreme Festival. O grupo apresenta a turnê “Mortem Solis” e divide o palco com mais cinco bandas de metal extremo, como Master (EUA), Bloody Nightmare (Colômbia), Desalmado (SP) e atrações da cena cearense, entre outras.

Serviço

Endereço: Baladinha Club (av. Godofredo Maciel, 480 - Parangaba)

Horário: Abertura da casa às 12h, início do evento às 14h

Ingressos: R$ 150 (camarote promocional) / R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia entrada / meia social + 1kg de alimento) | Vendas nas lojas Jazigo, Planet CD’s e Galery Tattoo e na plataforma Bilheto

Classificação: 18 anos

Mais informações: @m2f_producoes

ABRIL

06/04 – ANGRA

Legenda: Angra fará show da nova turnê na Capital Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Trazendo a turnê do álbum mais recente do grupo, “Cycles of Pain”, o Angra chega a Fortaleza com repertório inédito e a energia de sempre, que faz com que a banda de power metal se destaque por onde passa há mais de 30 anos.

Endereço: Complexo Armazém (av. Almirante Jaceguai, 19 - Centro)

Horário: 20h

Ingressos: De R$ 110 a R$ 280 | Vendas na plataforma Bilheteria Digital

Mais informações: (85) 3219-4322 e @dmusicshows

13/04 – JÃO

Legenda: Show trará sucessos do quarto álbum do artista Foto: Divulgação

Em sua “Superturnê”, o cantor Jão traz os principais hits da carreira e músicas do novo trabalho a um show inédito em Fortaleza. O álbum mais recente do artista, “Super”, foi lançado em agosto passado, quando conseguiu o recorde de melhor estreia brasileira no Spotify, e tem feito sucesso em shows de grandes festivais.

Serviço

Endereço: Colosso Fortaleza (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Horário: 21h

Ingressos: De R$ 90 a R$ 760, a depender do tipo de ingresso e setor | Vendas na plataforma Eventim

Mais informações: sitedojao.com

19 e 20/04 – PLANTÃO FESTIVAL

Legenda: O rapper Djonga é um dos destaques do line-up do Plantão 2024 Foto: Divulgação

A segunda edição do festival de rap e trap idealizado pelo cantor Matuê chega a Fortaleza em abril e já confirmou shows de artistas de destaque do rap e do trap. Na sexta-feira (19), se apresentam o próprio Matuê, Azzy, Kayblack, Leviano, Teto, Major RD, Wiu, Gutto e TZ da Coronel.

Já no sábado (20), o festival conta com shows de Djonga, Conecrew, Slipmami, Derek, Vino convida Danzo, Veigh, Borges, Arthurzim e 30praUm (show conjunto de Matuê, Wiu e Teto).

Serviço

Endereço: Marina Park Hotel (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Horário: A partir das 20h

Ingressos: De R$ 60 a R$ 760, a depender do tipo de ingresso e setor | Vendas no shopping RioMar Fortaleza e na plataforma SeuTickets

Classificação: 16 anos

Mais informações: @plantaofestival

27/04 – GAROTA VIP FORTALEZA

Legenda: Safadão em apresentação no Réveillon Fortaleza 2024, no Aterro da Praia de Iracema Foto: Thiago Gadelha

No show da virada do Réveillon 2024, o cantor Wesley Safadão confirmou nova edição do festival Garota Vip em Fortaleza. Na ocasião, o forrozeiro afirmou que, além do seu próprio show, o público poderá conferir apresentações dos cantores Luan Santana e Léo Santana. Mais atrações e detalhes serão divulgados em breve.

Serviço

Mais informações: @garotavip

MAIO

04/05 - URIAS

Legenda: Urias tem feito sucesso pelo País com a turnê 'Her mind' Foto: Gabriel Renné/Divulgação

No primeiro show da turnê “Her Mind” no Ceará, a mineira Urias traz o repertório que tem tido destaque em diversos festivais pelo País para a próxima edição da festa “Fica, vai ter pop!”. A noite ainda contará com sets dos DJs Thigas, Olívia Oliboni, Henrique Vivazz e Nandi.

Serviço

Endereço: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Horário: Abertura dos portões às 17h, show às 20h30

Ingressos: De R$ 70 a R$ 200 | Vendas na plataforma OutGo

Classificação: 18 anos

Mais informações: @ficavaiterpop

19/05 – THE CALLING

Legenda: A turnê no Brasil foi adiada duas vezes, mas shows foram confirmados para 2024 Foto: Reprodução

Para celebrar grandes sucessos da trajetória da banda, o The Calling volta ao Brasil para uma turnê que passa pelas principais capitais do País, incluindo Fortaleza. Fãs podem aguardar uma noite emocionante, com hits como “Wherever you will go” e “Adrienne”. Os shows de abertura ficam por conta das bandas Linkin Park Cover e do guitarrista Liberati, do The Calling, que fará uma apresentação solo no formato voz e violão.

Serviço

Endereço: Colosso Fortaleza (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 17h

Ingressos: De R$ 150 a a R$ 570, a depender do tipo de ingresso e setor | Vendas na plataforma Bilheteria Digital

Mais informações: @dmusicshows

JULHO

05/07 – LUDMILLA

Legenda: Ludmilla traz nova turnê para o Ceará em julho Foto: Shutterstock

Em comemoração aos dez anos de carreira, Ludmilla chega em Fortaleza com a turnê “Ludmilla in the house”, que reúne as diversas facetas que a cantora vivenciou em sua trajetória artística.

A artista é um dos maiores nomes femininos da música brasileira contemporânea e recentemente foi citada pela Billboard como uma das dez artistas latinas mais influentes do mundo, sendo a única brasileira da lista.

Serviço

Endereço: Área externa da Arena Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Horário: 22h

Ingressos: De R$ 95 a R$ 1.040, a depender do tipo de ingresso e setor | Vendas na plataforma Eventim

Mais informações: @ludmillainthehouse.tour

18 A 21/07 – FORTAL

Legenda: Fortal completou 30 anos em 2023; nova edição já foi confirmada Foto: Thiago Gadelha

Apesar de não ter divulgado atrações de sua 31ª edição, o Fortal 2024 já foi confirmado pela organização do evento. Para acompanhar as novidades, os fãs do carnaval fora de época – que costuma contar com grandes nomes do axé, sertanejo, música eletrônica e muito mais – podem acessar o site oficial do evento: fortal.com.br.

SETEMBRO

14/09 – GUSTTAVO LIMA

Legenda: Gusttavo Lima realiza turnê de despedida do Buteco Foto: Reprodução/Instagram

Em clima de despedida do projeto “Buteco”, o sertanejo confirmou show em Fortaleza no segundo semestre do ano que vem. As vendas de ingressos começam no próximo dia 29.

Serviço

Endereço: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos: Vendas na plataforma Baladapp (a partir de 29/01/24)

Mais informações: @buteco

DEZEMBRO

07/12 – JORGE E MATEUS

Legenda: Turnê celebra 18 anos da dupla Foto: Divulgação

Os sertanejos anunciaram, no último dia de 2023, a turnê Único, que celebra os 18 anos de carreira da dupla e passará por nove cidades brasileiras ao longo de 2024. Por enquanto, Fortaleza recebe o penúltimo show da tour, mas os detalhes do show ainda não foram divulgados.

Serviço

Mais informações: @jorgeemateusunico