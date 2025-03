Confira programações que celebram o Dia da Mulher com artes visuais, música, cursos, cultura popular e mais

Exposições que ressaltam mulheres artistas, shows especiais com repertórios de grandes cantoras do Brasil, experiência artística imersiva e capacitação em produção cultural são algumas das programações alusivas ao Dia da Mulher que serão realizadas nesta semana em Fortaleza.

A partir da data, celebrada no próximo sábado, 8 de março, a Cidade recebe, em espaços públicos e privados, diferentes opções de agendas que evidenciam as pluralidades do feminino.

Rodas de conversa, espetáculos e shows no Dragão do Mar

Legenda: Espetáculo 'Medalha de Ouro', dirigido por Andréia Pires e com Sol Moufer e Larissa Goes, será apresentado neste sábado (8) no Dragão do Mar Foto: Micaela Menezes / Divulgação

Neste fim de semana, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura irá acolher programação especial em alusão ao Dia da Mulher, incluindo roda de conversa, espetáculos e shows.

Nesta sexta-feira (7) e sábado (8), o Espaço Rogaciano Leite Filho recebe edição especial mulheres do Sound System no Dragão, com os coletivos Come inna di Dance, Deixe com Elas e EducaReggae e as cantoras Má Dame e Sistah Chilli. Às 19 horas, na Arena Dragão do Mar, é a vez do sarau cênico "Cerol e Navalha", com artistas de Sobral e da Região Norte do Estado.

O sábado (8) no Dragão ainda terá roda de conversa sobre cultura e saberes com as mestras Cacique Pequena e Mãe Zimá, na Praça Verde, às 16 horas; show "Vozes Tambor", com o grupo Batuque de Mulher, às 19 horas; e espetáculo teatral "Medalha de Ouro", que fala de desafios e conquistas de atrizes brasileiras, às 20 horas.

Finalizando o fim de semana, o domingo (9) terá atividades infantis que também evidenciam o Dia da Mulher, com as atividades "Construindo Histórias", conduzida por Paula Yemanjá, e "Mulheres e Meninas: Celebrando a Força Feminina", com Geiza de Abreu, Luiza Torres e Nádia Aguiar. Todas as programações são gratuitas.

Sound System no Dragão - Especial Mulheres

Quando: sexta, 7, e sábado, 8, às 16 horas

sexta, 7, e sábado, 8, às 16 horas Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

Sarau Cênico "Cerol e Navalha"

Quando: sexta, 7, às 19 horas

sexta, 7, às 19 horas Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

Roda de Conversa "Mulheres em Cena: As Guardiãs das Encantarias", com Mestra Cacique Pequena e Mestra Mãe Zimá e mediação de Lourdes Macena

Quando: sábado, 8, às 16 horas

sábado, 8, às 16 horas Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

Espetáculo "Medalha de Ouro"

Quando: sábado, 8, às 20 horas

sábado, 8, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

"Vozes Tambor" – Batuque de Mulher

Quando: sábado, 8, às 19 horas

sábado, 8, às 19 horas Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

Construindo Histórias, com Paula Yemanjá

Quando: domingo, 9, às 16 horas

domingo, 9, às 16 horas Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

Mulheres e Meninas: Celebrando a Força Feminina, com Geiza de Abreu, Luiza Torres e Nádia Aguiar

Quando: domingo, 9, às 17 horas

domingo, 9, às 17 horas Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

Tributo a Rita Lee

Legenda: Banda Jardim Suspenso faz tributo a Rita Lee em programação alusiva ao Dia da Mulher Foto: Liézio Gomes / Divulgação

Uma das principais cantoras do Brasil, Rita Lee será homenageada em tributo gratuito da banda Jardim Suspenso nesta sexta-feira (7), no Centro Cultural Banco do Nordeste, a partir das 19 horas.

A apresentação do grupo, comandado pela vocalista Joanice Sampaio, ressalta as letras da artista que ecoam questões feministas, liberdade e protagonismo das mulheres. No repertório, sucessos como “Jardins da Babilônia”, “Agora Só Falta Você” e “Doce Vampiro”, entre outros.

Tributo a Rita Lee com a banda Jardim Suspenso

Quando: sexta, 7, às 19 horas

sexta, 7, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde d’Eu, 562, Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde d’Eu, 562, Centro) Gratuito.

Mais informações: @ccbnb_fortaleza e @bandajardimsuspenso

Mulheres artistas em cartaz na Pinacoteca

Legenda: Pinacoteca do Ceará realiza visita mediada 'Mulheridades e a Terra' na programação deste fim de semana Foto: Marília Camelo / Divulgação

Na semana do Dia da Mulher, a Pinacoteca do Ceará evidencia as artistas que estão atualmente em cartaz no equipamento. Uma delas é a fotógrafa Claudia Andujar, cuja exposição segue até domingo (9).

Além do acesso às obras da artista, a Pinacoteca também prepara para o mesmo dia, às 11 horas, uma última sessão da cinebiografia de Claudia, “A Senhora das Flechas".

Em outra ação, o museu promove a visita temática “Mulheridades e a Terra”, que acentua obras de mulheres em resistência à crise climática presentes na exposição “Delírio tropical”. A atividade ocorre no sábado (8), às 16 horas, com limite de 20 pessoas por ordem de chegada.

Visita temática “Mulheridades e a Terra”, com Gi Monteiro e Juliana Ferreira

Quando: sábado, 8, de 16 às 17 horas

sábado, 8, de 16 às 17 horas Onde: Exposição “Delírio Tropical”, na Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Exposição “Delírio Tropical”, na Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito , atividade limitada a 20 pessoas; acesso por ordem de chegada

, atividade limitada a 20 pessoas; acesso por ordem de chegada Mais informações: @pinacotecadoceara ou no site

Exibição do documentário “A Senhora das Flechas”

Quando: domingo, 9, de 11 horas a 12h30

domingo, 9, de 11 horas a 12h30 Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito , com classificação indicativa de 12 anos; 100 vagas por ordem de chegada

, com classificação indicativa de 12 anos; 100 vagas por ordem de chegada Mais informações: @pinacotecadoceara ou no site

Últimos dias da exposição “Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos”

Quando: até domingo, 9, com visitação nesta sexta de 10 às 18 horas; no sábado, de 12 às 20 horas; e no domingo, de 10 às 17 horas

até domingo, 9, com visitação nesta sexta de 10 às 18 horas; no sábado, de 12 às 20 horas; e no domingo, de 10 às 17 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito .

. Mais informações: @pinacotecadoceara ou no site

Show e vivência com Lia de Itamaracá

Legenda: Exposição sobre Lia de Itamaracá promove ações neste fim de semana com presença da artista homenageada Foto: Thiago Gadelha

Compondo a programação da exposição “Lia de Itamaracá – Cirandar é Resistir”, em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza, um show, uma vivência de ciranda e uma roda de conversa com a presença da própria artista pernambucana estão previstas para este fim de semana.

No sábado (8), Lia participa da roda de diálogo “A Presença Feminina Negra na Cultura Popular”, a partir das 16 horas, com inscrições virtuais. Às 20 horas, ela apresenta o show “A Ciranda no Mundo”, que terá ingressos gratuitos disponíveis para retirada uma hora antes. Finalmente, no domingo (9), às 16 horas, a cantora e cirandeira guia a vivência “Ciranda de Ritmos”, que também demanda inscrição prévia.

Além da programação com Lia, a Caixa Cultural Fortaleza realiza também no dia 8, às 10 horas, a oficina "Ritmos da Vida: Forró para Mulheres", voltada para interessadas a partir de 40 anos. Entre os destaques gerais do mês, há ainda o espetáculo teatral "Virginia", no qual a atriz Cláudia Abreu interpreta a escritora inglesa Virginia Woolf. O monólogo será encenado nos dias 28, 29 e 30, com ingressos a R$ 30 (inteira).

Roda de Diálogo “A Presença Feminina Negra na Cultura Popular”

Quando: sábado, 8, a partir das 16 horas

sábado, 8, a partir das 16 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito, com inscrições prévias no site

Show “A Ciranda no Mundo”

Quando: sábado, 8, às 20 horas

sábado, 8, às 20 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito, com ingressos disponíveis para retirada uma hora antes na bilheteria

Vivência “Ciranda de Ritmos”

Quando: domingo, 9, às 16 horas

domingo, 9, às 16 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito, com inscrições prévias no site

Festa eletrônica só com DJs mulheres

A produtora Pacific Discs promove neste sábado (8) a festa Pacific Divas, que contará com um lineup formado exclusivamente por DJs mulheres: Babita, Duda Quinderé, Isa, Lola Garcia e Lua Magnética.

O grupo se apresenta a partir das 22 horas no Kingston 085. Além dos sets das DJs, o evento também promove ação solidária em parceria com a ONG Deixa Fluir para arrecadar absorventes para pessoas que convivem com a pobreza menstrual.

A arrecadação se dará a partir dos ingressos do tipo “Meia Solidária”. Junto do comprovante de aquisição da entrada, o comprador deve doar um pacote de absorvente na bilheteria.

Pacific Divas

Quando: sábado, 8, a partir das 22 horas

sábado, 8, a partir das 22 horas Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro) Quanto: ingressos a partir de R$ 35, à venda na plataforma OutGo

ingressos a partir de R$ 35, à venda na plataforma OutGo Mais informações: @pacific.discs

Show de Mona Gadelha

Legenda: Mona Gadelha apresenta show no Cantinho do Frango no sábado (8) Foto: Luan Cardoso / Divulgação

A cantora e compositora Mona Gadelha comanda a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher no Cantinho do Frango. A artista apresentará o show "O Melhor da Vida", que acontece neste sábado (8), às 19 horas.

Com o título compartilhado com o mais novo single de Mona, a apresentação terá participação de Alice David e banda formada porr Vitoriano (piano e contrabaixo) e Gabriel Vieira (violão, guitarra e programação). No repertório, canções da carreira da artista e outras inéditas.

Show "O Melhor da Vida"

Quando: sábado, 8, às 19 horas

sábado, 8, às 19 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 – Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 – Aldeota) Quanto: couvert de R$ 20

couvert de R$ 20 Mais informações: (85) 3224-6112, (85) 9 8796-9066 e Instagram @cantinhodofrangooficial

Mulheres cearenses na Estação das Artes

Legenda: Bete Nasicmento e Diana Franco se apresentam no domingo (9) na Estação das Artes Foto: Divulgação

Em programações gratuitas e abertas ao público, a Estação das Artes destaca artistas mulheres cearenses ao longo do fim de semana. Abrindo a agenda, o programa mensal Baila Comigo recebe shows das cantoras Diana Franco e Bete Nascimento na sexta (7).

Já no sábado (8), o projeto “Reggae feito por Mulheres pra Mulheres” ocupa o espaço de 17 às 22 horas com discotecagem de 20 DJs da cena, show da cantora Sistah Chilli, intervenções com os coletivos Debocha Regueiro, Educa Reggae e OSS Passinho, palhaçaria com Mari Jhenny, serviço gratuito de design de sobrancelhas e feirinha.

Finalmente, o domingo (9) traz edição “Só Mulheres” da Feira Mais Vinil, com discotecagem das DJs Lua Magnética e Bugzinha.

Baila Comigo na Estação das Artes, com Diana Franco e Bete Nascimento

Quando: sexta, 7, a partir de 18 horas

sexta, 7, a partir de 18 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Reggae feito por Mulheres pra Mulheres

Quando: sábado, 8, a partir das 17 horas

sábado, 8, a partir das 17 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Feira Mais Vinil "Só Mulheres", com DJs Lua Magnética e Bugzinha

Quando: a partir de 10 horas

a partir de 10 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Vozes femininas do jazz

Legenda: Show "Elas, o Ceará e o Jazz" destaca vozes femininas do gênero no Estado Foto: Tainá Facó / Divulgação

As cantoras Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues apresentam neste sábado (8), às 19 horas, o show gratuito "Elas, o Ceará e o Jazz". A programação reúne no palco do CCBNB importantes vozes femininas da cena que destacam canções cearenses.

Além das vocalistas, o show inédito conta com banda composta por Luciano Franco (guitarra, arranjos, direção musical), Gabriel Geszti (teclado), Ezequiel Ribeiro (contrabaixo acústico) e Carol Maia (bateria). O projeto tem repertório, idealização, direção artística e produção de Dalwton Moura.

Show "Elas, o Ceará e o Jazz”, com Ângela Lopes, Mariana Lima, Raara Rodrigues e quarteto

Quando: sábado, 8, às 19 horas

sábado, 8, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D`Eu, 560, Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D`Eu, 560, Centro) Gratuito.

Mais informações: @ccbnb_fortaleza e (85) 9 9973-3054

Capacitação cultural para mulheres

Legenda: Capacitação cultural para mulheres inclui temas como acessibilidade, mídias sociais e produção Foto: Divulgação

A partir do sábado (8), começa a 2ª edição da capacitação gratuita “Da Ideia à Escrita: Acessibilidade, Comunicação e Produção Cultural para Mulheres”. Cursos serão realizados presencialmente em Russas, Crato e Fortaleza, além de duas oficinas virtuais.

A intenção do projeto da produtora Flutuante - Criação, Formação e Produção Cultural é fomentar formações voltadas a mulheres em áreas ligadas à cultura, com experiência ou não no setor.

Serão ministradas as oficinas “Introdução à Produção Cultural e Elaboração de Projetos”, com Juliana Tavares; “Mídias Sociais e Portfólio para Projetos Culturais”, com Álee Rosa; e “Acessibilidade para Projetos Culturais”, com Gracy Kelly (dia 15, de 9 às 16 horas).

2ª edição da capacitação “Da Ideia à Escrita: Acessibilidade, Comunicação e Produção Cultural para Mulheres”

Quando: a partir do dia 8

a partir do dia 8 Onde: Russas, Crato, Fortaleza e virtualmente

Russas, Crato, Fortaleza e virtualmente Gratuito , com inscrições no link

, com inscrições no link Mais informações: @flutuante.produtora, flutuante.projetosculturais@gmail.com e (85) 99627 1848

Oficina “Introdução à Produção Cultural e Elaboração de Projetos”, com Juliana Tavares

- 8 de março, de 9 às 17 horas, no Ponto de Cultura Galpão das Artes (Russas)

- 13 de março, de 9 às 17 horas, no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (Crato)

- 17 de março, de 9 às 17 horas, no Bruta Flor - Arte e Invenção (Fortaleza)

Oficina “Mídias Sociais e Portfólio para Projetos Culturais”, com Álee Rosa

- 10, 11 e 12 de março, de 17 às 19 horas, no Google Meet (inscrições abertas para mulheres de todo o Brasil)

Oficina “Acessibilidade para Projetos Culturais”, com Gracy Kelly

- 15 de março, de 9 às 16 horas, no Google Meet (inscrições abertas para mulheres de todo o Brasil)

Vivências artísticas e reflexões

Projeto de experiências artísticas itinerantes em Fortaleza, o Pincelê promove no sábado (8) edição especial de Dia da Mulher no café Petite Surprise. Rodas de conversa, produção de obras, brunch especial e outras atividades compõem a vivência.

A programação começa às 9 horas e contará com roda de conversa sobre autoestima com a psicóloga e sexóloga Thereza Estite; pintura de espelhos lapidados; brunch completo que inclui mini croissants e bruschettas; doces e bebidas para acompanhar; e sorteios. O investimento inclui os materiais artísticos.

Pincelê: Espelho, espelho meu - Especial Dia da Mulher